(Kacper Pempel / Reuters)

能让吸大麻的人上战场吗？大麻合法化对加拿大军队的影响

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期一 22 一月, 2018 , 暂无评论 ↓

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这些日子我们经常能听到各类专家讨论大麻合法化对少年儿童、对犯罪率或对工作场所的影响。但是，大麻合法化将对军人造成什么影响？军队应该采取什么应对措施呢？自去年五月起，加拿大国防部就在征求医学专家和法律专家的意见。

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Murray Brewster

据CBC资深记者和防务专栏作者穆雷.布鲁斯特（Murray Brewster）介绍，加拿大国防部最关注的是大麻对人的大脑发育有什么影响，尤其是对18岁到25岁的年轻人的大脑。因为招募新兵主要面向这个年龄段。另外，如何评估大麻对人的能力的削弱？

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军人手握武器，肩负保卫国家安全和紧急救援的重任。加拿大中将查克.拉马尔（Chuck Lamarre）在接受CBC采访时并不掩饰他的担忧。他认为军队有必要制定新的纪律和检查规定，尤其是对那些操作重型机械的和经常处于待命状态的军人。

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我们必须保证加拿大军队的战斗力，保证军人能够随时被派往危险环境里执行任务。 加拿大中将查克.拉马尔

挑战在于，军人也是社会的一分子

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加拿大军队面临的挑战之一在于，军人也是社会的一分子，不可避免会受到社会风气的影响。当整个社会把享受吸大麻视为正常和合法，当吸大麻的人数增加，军人对大麻的接受程度也会相应提高。

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在军营里禁止大麻相对来说比较容易，就像雇主可以在工作场所禁止喝酒一样。几年前在阿富汗坎大哈的加拿大军事基地也曾实施过严格的禁酒令。但是相当一部分加拿大军人并不住在军营里。

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加拿大军队的一些“安全敏感”岗位是有毒品检测规定的。一些高级将领几年前曾要求国防部把更多的岗位纳入检测范围，但是没有成功。当时还没有大麻合法化的问题。

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前加拿大军事教官斯图沃特.汉丁（Stuart Hendin）认为，即使在大麻合法化以后，法律也不会禁止军队实施更严格的规定，公众也不会。“你不想看到一个晕乎乎的壮汉开坦克吧？”

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现在的检测和标准不完善

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和醉驾检测不同的是，加拿大目前对吸食大麻后的能力减弱没有一种政府批准或规定的检测方式。验血验尿的方式被认为不够准确。因为一个经常吸大麻的人即使在中断几天后，检测结果仍然是阳性的。

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拉马尔中将。(Murray Brewster/CBC)

拉马尔要求下属查询近年来关于大麻作用的医学研究。他在国防部分管的职责是兵员，要考虑的不只是如何判断一个坦克手或机枪手是否处于大麻效力下，还要弄清楚吸大麻到底对大脑发育有多大影响。后一项涉及到今后招兵时的选择标准。

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至于大麻合法化后军营食堂里是否把大麻按烟酒规定同样对待，拉马尔承认这些细节问题他们还没有来得及考虑。

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布鲁斯特总结说，对大麻合法化以后军队如何应对，加拿大国防部现在是问题比答案多。

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（RCI with CBC，Murray Brewster）

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合辑 – 加拿大大麻合法化

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