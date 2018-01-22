魁北克省女医生人数首次超过男医生

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魁北克省医生学会的统计数字显示，魁北克省的女医生所占比例比男医生高0.1%。体现在人数上，魁省目前有10179名女医生，10134名男医生。相差尽管只有区区45人，却是该省有史以来首次。

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该省各医学院中女生占到63%。因此魁北克省医生学会主席查理.贝尔纳（Charles Bernard）说，女医生数量超过男医生是迟早的事，而且这个趋势还会持续下去。

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另外该省的医生总数也增加了261名。魁北克省每一万人口有243名医生，这个比例超过全国平均水平。加拿大的平均水平是每万人230名医生。

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但是魁北克省毕业于外国医学院的医生比例是全国最低的，仅有9.7%。加拿大全国平均水平为25.9%。

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（RCI with CP and Radio-Canada）

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