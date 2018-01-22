为加拿大做广告：特鲁多率四名部长前往瑞士达沃斯出席世界经济论坛年会

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一年一度的世界经济论坛会议星期二（1月23日）将在瑞士达沃斯开幕。加拿大总理特鲁多星期一已经到达达沃斯，和他一同前往的有财政部长莫诺（Bill Morneau）和外长弗里兰德（Chrystia Freeland）等内阁要员。

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特鲁多此行的主要目的之一是为加拿大吸引外资。他的王牌是发展势头良好的加拿大经济和开放的环境。但加拿大本来就不是外国投资者最感兴趣的国家，而当前北美自由贸易协定谈判的不确定性以及美国降低企业税后的吸引力都让特鲁多的任务格外艰巨。

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特鲁多也将宣传加拿大在促进男女平等方面的政策和成就。他将和诺贝尔和平奖获得者、巴基斯坦少女玛拉拉（Malala Yousafzai）共同主持一次公开活动。

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美国总统特朗普也将出现在达沃斯。这是自2000年克林顿之后美国总统第一次出席世界经济论坛会议。

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（RCI with CBC and Radio-Canada）

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