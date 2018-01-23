通用汽车公司宣布在多伦多扩建自动驾驶研发中心

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加拿大通用汽车公司日前宣布，借助安大略省在先进技术方面的实力，将在多伦多以北的万锦市扩建一个制造安全的无人驾驶汽车的电子软件研发中心。

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通用汽车加拿大公司的首席执行官史蒂夫·卡莱尔（Steve Carlisle）说，安大略省是加拿大的创新枢纽。公司目前在无人汽车研发中心的员工有300人，计划到2019年扩充到700人。此外公司还会基于在安省三个城市的科研基地，创建加拿大汽车行业最大的“流动式科技园区”。

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卡莱尔说：“我们在万锦的中心将成为自动驾驶汽车研发的“超级巡洋舰”，自动驾驶技术已经装备在凯迪拉克CT6s车型上，下一步则是引入新一代信息娱乐系统。通用的无人驾驶汽车将在2019年上路试运行”。

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通用汽车公司已经在这个月申请美国联邦政府修订机动车安全标准，以允许使用自动驾驶技术。

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卡莱尔说，公司还没有最后确定开始自动驾驶汽车试运行的具体城市。但所有这一切都正在迅速展开，我们已开始评估不同城市的情况“。

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他补充说，虽然目前重开的北美自由贸易谈判带来了一些不确定性，这可能会导致一些投资的推迟，但通用汽车期待下周在蒙特利尔的融资会谈将有更好的结果。 “我们正在与边境两边的各级政府进行磋商。我们仍然乐观地认为，这个研发战略会赢得个各投资方的欢迎，也会使所有参与者受益。我们会在此基础上继续改进。这个战略越早实现就越有利”。

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