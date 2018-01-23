火车女司机因社交媒体性感照片被炒鱿鱼

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社交媒体是把双刃剑，可以让人瞬间出名成网红，也可以让人身败名裂、或者是丢掉工作饭碗。

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辣妹火车司机

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加拿大一位漂亮火车司机辣妹最近就被公司炒了鱿鱼，公司炒她鱿鱼的理由是其在社交媒体发布不雅照片、有损公司形象。

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据加拿大广播公司记者 Kyle Bakx, 报道，加拿大太平洋铁路公司 CP Rail 的火车司机Stephanie Katelnikoff 在去年11月份被公司解雇，公司管理层指责这位年轻女性火车司机在社交媒体上发布不雅和性挑逗照片的行为违法了公司有关互联网和电子邮件行为的规范守则。

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性感照片惹火也惹祸

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加拿大广播公司获得的太平洋铁路公司整理的解雇 Stephanie Katelnikoff 的证据文件中包括这位火车女司机在其个人 Facebook 和 Instagram 网页上公开发布的性感、性挑逗、甚至是裸体的照片，有的照片是以闺房背景拍摄的，有的则是以铁路为背景或者是站在铁轨上拍摄的。Stephanie Katelnikoff 在一些照片下面附加的短文有的说她对自己火车司机的工作感到很自豪，有的则批评太平洋铁路公司管理层的一些决策和做法，不过她没有使用自己的真实姓名。

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这不是 Stephanie Katelnikoff 第一次被太平洋铁路公司炒鱿鱼。2014年她由于卷入在阿尔伯塔落基山脉班芙自然保护公园地区的货运火车出轨事件而被公司解雇；Stephanie Katelnikoff 不服，把官司打到劳资仲裁委员会并获胜，太平洋铁路公司不得不在两年前恢复对她的雇佣；Stephanie Katelnikoff 的获胜是因为仲裁机构认定上述火车出轨事故的原因是铁道年久失修，而且她被公司解雇的原因之一是她对一位同事提出了性骚扰指控。

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秋后算账？

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Stephanie Katelnikoff 在被太平洋铁路公司重新雇用后告诉加拿大广播公司记者说，她担心自己会成为公司管理层秋后算账的报复目标。

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Stephanie Katelnikoff 认为她再次被太平洋铁路公司解雇是因为公司管理层在挑她的毛病， 因为她在社交媒体上发布的照片绝大部分是私人生活照，她那些与铁路有关的照片之所以成为公司解雇她的理由，是因为她写了一些批评公司管理层的言语。

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Stephanie Katelnikoff 说她后悔在铁路铁轨上照的那些相片，因为站在铁轨上拍照是不安全的行为；她也对拿公司的行为守则开涮表示后悔。

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公司已有警告

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太平洋铁路公司管理层整理的解雇Stephanie Katelnikoff 的文件还显示，公司方面在2016年曾经对 Stephanie Katelnikoff 发出过警告，指责她在社交媒体网站上发布视频批评太平洋铁路公司当时的首席执行官 Hunter Harrison 的行为违反了公司规定。

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加拿大太平洋铁路公司管理层和工会都没有接受加拿大广播公司记者采访的要求。

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工会方面已经代表 Stephanie Katelnikoff 对公司解雇她的决定提出了上诉。

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专家的质疑

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一些劳资关系领域的律师认为，太平洋铁路公司管理层虽然有权对公开批评公司的雇员采取纪律制裁措施，但这次根据社交媒体上的一些照片解雇 Stephanie Katelnikoff 的决定似乎有些过火了。

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Stephanie Katelnikoff 说她在等待上诉程序的开始；并说虽然太平洋铁路公司管理层已经两次炒了她鱿鱼，她还是很希望能够重返自己的工作岗位。

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RCI with CBC

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