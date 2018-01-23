苹果老总的突访让加拿大中学生惊喜

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世界电脑和手机巨头苹果公司首席执行官 Tim Cook 星期一突然访问了加拿大。加拿大和美国离的这么近，这却是 Tim Cook 担任苹果掌门人以来第一次来加拿大访问。

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据加拿大新闻社报道，这位苹果公司的老总星期一早晨出现在多伦多市中心苹果专卖店的时候，一群多伦多郊区 Scarborough 的中学生正在那里学习用苹果公司推出的入门编程软件写出电脑程序让机器人在桌上跳舞。

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苹果公司老总 Tim Cook 上个星期也曾突然现身英国一所学校，鼓励少年学生们从小就熟悉电脑编程。

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苹果公司最近不但推出面向中小学生的入门编程 App，而且在欧洲、美国和加拿大搞起了“人人都可编程 Everyone Can Code” 的宣传活动。

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苹果公司最近遇到一些负面消息，比如被指责在手机中植入软件在电池老化时让手机运行速度明显下降、涉嫌在促使用户购买新手机，比如美国加利福尼亚退休教师协会要求苹果公司采取措施不要让少年儿童成为手机上瘾的牺牲品，等等。

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