保险公司：加拿大天气越来越怪异

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加拿大人虽然没有怎么感觉到冬天在变暖，但感觉到最近几年的气候灾害越来越频繁、越来越严重，比如水灾、雪灾、冰灾、风灾、森林火灾等等。

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据加拿大新闻社报道，加拿大和美国保险公司行业的极端天气指数提供的数据证明加拿大人的感觉没有错。

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加拿大精算研究所Canadian Institute of Actuaries 与北美保险公司行业合作研究推出的这一极端天气指数刚刚更新了到2017年春天为止的加拿大和美国的极端天气情况。

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该极端天气指数以1961年到1990年三十年期间北美主要地区的温度、降雨量、风速、海平面等气象数据为基础，然后选出数据最高的10%作为气候变化的参考区间。

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结果显示，在1961年到1990年的三十年期间，加拿大只出现了5次气候条件超出正常变化区间的情况，而在过去10年中，这种天气超出正常变化区间的情况已经出现了12次。

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具体来说在加拿大，自从2015年以来超常的高温天气每个季度都有出现，但超常的低温天气在过去9年中还没有出现过。在过去10年中加拿大安大略省和魁北克省的降雨量和降雪量超常的天数每年都超出正常标准。

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加拿大大西洋沿岸地区面对的主要问题是海平面的升高和风速超常的日子越来越多。

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