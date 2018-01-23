阿拉斯加强震，加拿大BC省沿岸发布海啸预警

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星期二（1月23日）凌晨，加拿大不列颠哥伦比亚省（BC）沿岸发布了一次海啸预警，但海啸并没有发生，目前警报已经解除。

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加拿大广播公司报道说，星期二凌晨1点31分 （PT）美国阿拉斯加州发生了一次强烈地震，加拿大 BC 省整个沿岸地区和美国的整个西海岸都发出了海啸预警。

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在温哥华岛西海岸的托菲诺 （ Tofino）镇，在接到海啸预警后，人们立即有秩序地撤离到社区大厅和小学的接待中心。

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美国地质调查局 （The U.S. Geological Survey ）最初报告这次地震的强度为 8.2级，后来进行了修正，改为 7.9 级，震源深度为 25 公里，之后发生了至少 3 次余震。

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（RCI with CBC）

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