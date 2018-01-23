徒步越境加拿大的一难民申请者因犯罪记录被遣返回索马里

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2017年，有一千多名寻求避难的人从美国与加拿大马尼托巴省接壤处的小镇埃莫森 （Emerson）非法越境，徒步走进了加拿大，索马里人艾哈迈德·阿丹·阿里（Ahmed Adan Ali）就是其中的一个。

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阿里一过境，就被指控袭击了加拿大边境服务局CBSA的一名官员，去年11月，阿里已经被驱逐出境，现在，加拿大取消了对他的指控，理由是这个人已被驱逐出了加拿大。

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在美国有犯罪前科

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加拿大广播公司报道说，艾哈迈德·阿丹·阿里被驱逐并不是因为在加拿大受到的指控，而且因为以前他在美国有犯罪前科。

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报道说，1999年，美国根据联合国难民地位公约 UNHCR 接收了艾哈迈德·阿丹·阿里和他的家人，他受到政府的赞助，并获得了美国的移民身份，但并没有成为美国公民，现在他的大部分家庭成员仍住在美国。

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在 2010 年和 2013 年，阿里先后因偷汽车和其他罪行而被判刑，之后他丧失了美国的移民身份。

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阿里在美国进了监狱，服完刑期，美国准备把他遣返回索马里，在等候期间他获得保释，也就是在这个时候，他花了200美元，让一名出租车司机把他载到了加拿大和美国的边境。

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2017年4月7日，阿里走进了加拿大马尼托巴省的埃莫森小镇。

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入境加拿大后被拘留

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过境以后，加拿大边境服务局的官员认为阿里没有资格留在加拿大，因为他在美国有犯罪记录。

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加拿大边境服务局对他实行拘留，并告诉他要把他驱逐出境。

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这个时候阿里开始发怒，对边境服务员的官员发出威胁，加拿大边境服务局随后对艾哈迈德·阿丹·阿里提出两项刑事指控。

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去年11月被驱逐回索马里

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2017年5月，阿里曾接受加拿大广播公司的采访，他解释说，当时我是担心被驱逐出境，我想来加拿大后一切重新开始。

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但是，去年6月24日，他在温尼伯市有条件保释期间，又因为不遵守保释条件而被指控上更多罪名。

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8月2日，加拿大政府把阿里送往一个拘留中心，加拿大移民和难民局曾经就他的案子举行了两次拘留复审，代表加拿大政府的律师都坚持不能释放阿里。

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拘留复审的备案文件显示，代表加拿大移民部长的律师菲利普·安德烈斯 （Philip Andres）表示，如果释放他，他有逃脱的风险。

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去年11月26日，加拿大政府把艾哈迈德·阿丹·阿里遣返回了索马里。

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政府为被驱逐者的机票买单

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加拿大边境服务局的新数据显示，去年从加拿大驱逐出境的外国公民中，只有不到一半的人是自愿回国的。

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去年总共有8,200人被勒令离开加拿大，有的是因为签证过期，有的是因为难民申请被拒，还有的是被认为危害公共安全。

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其中的3,639人自愿遵守了被驱逐令，其余的人则是被强迫带到机场离开，由加拿大政府支付机票。

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加拿大广播公司报道说，目前在加拿大的驱逐名单上有15000多名外国人，但有些人是没法驱逐他们的，因为他们的祖国拒绝让他们回去。

（RCI with CBC）

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