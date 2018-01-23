加拿大渔业部制定新规保护北大西洋露脊鲸

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星期二（1月23日），加拿大渔业与海洋部长多米尼克.勒布朗（Dominic Leblanc）宣布了在圣劳伦斯湾南部捕捞雪蟹的渔船必须遵守的新规定，包括减少漂浮在水面上的绳索，渔具丢失必须报告，在不同捕捞区域使用不同颜色的绳索，统计浮标等等。

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去年一年有至少17条北大西洋露脊鲸在加美东部海域死亡，死因包括被过往船只撞伤和被渔具缠住。这种鲸鱼属于濒危海洋生物，总数不到五百条。它们在每年开春从南边回到圣劳伦斯湾，来的最早的四月份就到了。勒布朗表示，现在就宣布新规定是为了让渔民有时间准备。

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另外，渔业部还将在今后几个月出台其他措施，例如使用技术手段减少鲸鱼和船只及渔具发生接触的几率。

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加拿大交通部去年已经把经过圣劳伦斯湾西部的20米以上船只的速度限制在10节（即每小时18.5公里）。

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（RCI with Bobbi-Jean MacKinnon）

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