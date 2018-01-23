(CP/Jeff McIntosh)

加拿大接受修改后的泛太平洋战略经济伙伴关系协议（CPTPP）

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期二 23 一月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大国际贸易部长尚帕涅（Francois-Philippe Champagne）星期二（1月23日）宣布，加拿大和伙伴国就一份修改后的泛太平洋战略经济伙伴关系协议（CPTPP）达成一致。新版协议和过去的主要不同在文化、汽车贸易和知识产权等方面。尚帕涅在一份声明中强调说，加拿大只接受符合加拿大利益的协议。

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一个多月前在越南，加拿大总理特鲁多拒绝在一份TPP纲领性协议上签字，此举几乎被许多急切求成的伙伴国视为故意搞破坏。他当时也表达了同样的意思： “如果协议对我们不是最有利，那么我们不会急着签。”

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特鲁多星期二在达沃斯世界经济论坛发表演讲，在进入正题前首先宣布了关于加拿大将签署CPTPP的好消息。
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加拿大的要求：文化，汽车，知识产权

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十一个TPP成员国本周在日本再次举行谈判。加拿大政府派出经验丰富、精通日语的特使前往日本。尚帕涅本人和各国同僚的电话讨论从周末一直持续到星期一夜里。他在今天的声明中表示，加拿大和其他TPP成员国在关于文化的协议条款上获得了重要的突破，和日本完善了关于汽车贸易的协议，许多加拿大抱有疑虑的关于知识产权的条款被搁置。

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来自加拿大政府的消息来源在接受CBC采访时说，加拿大在关于劳工和环境的部分也获得了“真正的成果”。另外，除了关于知识产权的条款外，关于纠纷和解的条款也被搁置。加拿大政府认为该条款可能会引起麻烦，因此持保留态度。

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在去年十一月的越南谈判中，加拿大极力建议改变协议中关于文化和法语保护的条款，要求不把文化产品当作普通商品看待。消息来源说，加拿大通过和每个TPP成员国单独签署双边文件达到了这个目的。

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特朗普，特鲁多……, TPP 一路多有波折

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多边协议本来就众口难调，旨在促进亚太国家自由贸易的TPP 酝酿筹备了十五年。特朗普上任后不久一纸行政命令，宣布美国退出。当时许多人都猜测TPP活不过这个打击。但是余下的十一国没有放弃。去年十一月在越南，万事俱备，特鲁多却没有在最后的会议上出现，令其他国家大为不满。

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(ANTHONY WALLACE/AFP/Getty Images)

本周修改过的协议名为CPTPP（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership）。现在加拿大和其他国家的分歧基本弥合，协议的签署如无意外只是时间问题。日本经济财政担当大臣茂木敏充认为，该协议将会成为抗衡贸易保护主义的引擎。他还表示要向美国政府解释它的重要性，鼓动美国重新加入。

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加拿大面临艰巨的NAFTA谈判

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尚帕涅宣布CPTPP成果的同一天，北美自由贸易协定（NAFTA）第六轮谈判也在蒙特利尔开始。这一轮谈判被普遍认为将比前几轮谈判更为艰巨，因为涉及各方存在巨大分歧的汽车和乳制品等行业，以及一项规定协议内容届满日期的“日落条款”。

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去年加拿大拒绝签署TPP时，一些分析人士曾猜测这是因为特鲁多不愿意刺激到美国，让NAFTA面临更多障碍。

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（RCI with CBC）

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