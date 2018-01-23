近十万用户受害：加拿大贝尔电话公司网络遭黑客入侵

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贝尔电话公司（Bell）星期二（1月23日）证实，黑客袭击导致将近十万用户的私人信息泄露。被盗的信息包括用户的姓名、电邮、电话号码，电话公司的账号和密码。但是贝尔公司相信黑客没有获得银行帐号或信用卡号码等信息。

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贝尔公司副总裁约翰.沃森（John Watson）代表公司向用户道歉。他表示，保护用户私人信息和企业信息是贝尔的首要任务。他还表示，发生黑客入侵事件后，公司采取了一系列安全措施。

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加拿大皇家骑警已经对此事展开调查。贝尔公司表示将和警方、政府有关部门及高科技行业保持密切合作。

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八个月前贝尔公司已经发生过一次数据库遭入侵的事件，那一次有190万名用户的电邮被盗。

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贝尔是加拿大最大的电信公司，拥有2200万用户。

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（RCI with CBC and CP）

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