新科技帮助降低大麻成本

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随着大麻合法化再过5个月就要在加拿大成为现实，加拿大的大麻种植厂商开始扩大生产规模，这样做的一个直接结果是用电量猛升。

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大麻耗电

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为了降低大麻的生产成本，一些科技公司在研究先进的灯光照明技术以减少大麻生长所需要耗费的电力。

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据加拿大广播公司记者 Anand Ram 和 Adrienne Arsenault报道，温室种植大麻不但需要大量的照明灯光以催动大麻植物的光合功能，而且需要供暖、通风、水泵等用电设备，平均每生产一磅大麻需要耗费2千度电。

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2千度电相当于普通加拿大家庭两个月的用电量。

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安大略省有47个拥有许可证的大麻生产商；初步测算是，这些特许大麻生产商每年消耗的电力占安大略省电能消耗总量的1%。

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光色影响大麻成分

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Lumigrow公司已经花了多年时间研究温室种植场的人工照明技术，不但研究降低照明设备耗电量的问题，而且研究不同的照明方法、不同的照明光线对植物生长的影响。

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除了使用现在已经很成熟的LED灯光照明可以减少照明用电成本50%之外，Lumigrow公司的研究还显示用调整不同种类、不同颜色灯光的搭配比例可以改变植物的生长方式，达到控制植物果实的产量和质量的目的。

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具体到大麻种植，如果增加红色灯光、减少蓝色灯光，就可以减少大麻的四氢大麻酚THC含量；反之，如果增加蓝色照明光线、减少红色光线，则大麻中的四氢大麻酚含量就会增加。

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高科技农业技术

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种植大麻还需要大量的养分和水分，现在新的种植技术是“雾培技术aeroponics techniques”，就是不用土壤、不用浇水管道、而是通过高湿度雾气向暴露在空气中的植物根茎提供水分和养料的农业种植技术。

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采用雾培技术的好处非常明显，可以减少肥料消耗40%、减少水源消耗98%。

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此外由于能够更有效率的利用空间，雾培种植技术可以把平面种植延伸成垂直种植；这不但可以大量减少占地面积，而且特别适合在大城市推广，可以在人口稠密的大城市地区就近提供农业产品。

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加拿大安大略省Smiths Falls地区有世界上规模最大医疗用大麻生产商之一的Canopy Growth公司的生产基地。该公司的老总Bruce Linton对特鲁多自由党政府大麻合法化决策非常赞赏；因为大麻的合法化使得大麻种植商可以名正言顺的聘用高科技人才、推动大麻种植方面的技术革新，在确保大麻产品质量的前提下提高效率、降低成本。

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