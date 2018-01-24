庞巴迪可能要输掉贸易官司

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据汤森路透社报道，加拿大庞巴迪公司很可能要输掉在美国国际贸易委员会International Trade Commission’s (ITC) 的官司。

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在美国政府应波音公司的要求，以接受加拿大政府巨额财政补助并在美国市场倾销C系列客机的理由对加拿大庞巴迪飞机制造公司实施了300%的惩罚性关税后，加拿大的庞巴迪公司原来对上国际贸易委员会打官司抱有信心。

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美国的国际贸易委员会这个星期将公布裁决结果。有消息说天平在向不利于庞巴迪公司的方向倾斜。

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不过庞巴迪公司已经通过送给欧盟空客公司控股股份以结成战略同盟的手段做了应对的准备，在最还的情况下可以用空客公司在美国的飞机组装厂完成在美国出售的C系列客机的最后组装工作，从而避开美国商务部对庞巴迪公司C系列客机出口美国征收的巨额惩罚性关税。

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加拿大的庞巴迪公司在2016年签署了向美国Delta Air Lines出售75架C系列客机的销售合同，其中首批交货的飞机应该在2018年送交给客户。

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