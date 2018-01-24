怕姓名歧视？找联邦政府工作！

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在加拿大这样的移民国家里，移民和他们的后代担心的一个问题是他们找工作还没有面试就因为其少数族裔的名字而输在起跑线上。

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但加拿大联邦政府在招聘时可能是最平等对待工作申请人的雇主。

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据加拿大广播公司记者Kathleen Harris 报道，加拿大联邦政府公共服务委员会Public Service Commission 星期二公布的报告显示，在去掉工作申请人姓名等能够披露其少数族裔身份信息的情况下，上了最后选择名单的有色人种少数族裔工作申请人占46%；而在申请人全部信息都提供给人事聘用部门的正常工作招聘程序情况下，能够上最后选择名单的有色人种少数族裔工作申请人占47%。

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这说明联邦政府在招聘雇员时没有歧视有色人种少数族裔的问题。

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参加加拿大联邦政府在2017年4月到10月进行的去除工作申请人姓名、出生地、原籍国、宗教信仰、在哪里接受高等教育、能讲哪几国语言、邮寄地址等个人身份信息的招聘程序试点项目的联邦政府部门有17个，包括国防部、外交部、移民部、皇家骑警、统计局、自然资源部等。

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这些联邦政府部门招聘的工作包括科技、管理、技师、外交官员等。申请这些工作的有2226人，其中有685人、也就是不到三分之一的人是有色人种少数族裔。

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虽然这个试点项目显示联邦政府招工程序基本不存在对有色人种少数族裔的歧视，但参加这一试点项目的人事部门负责人被告知他们在参加一个屏蔽工作申请人族裔信息的试点项目，这有可能对试点项目的结果有一定的影响。

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