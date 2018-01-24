蒙特利尔遭冰雨，南岸数万家没电

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在经历了一天的冰雨之后，星期三（1月24日）早上蒙特利尔和南岸地区仍然有上万户家庭没电。

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下了一天的冻雨不仅使蒙特利尔的马路变成了溜冰场，给行人带来很多困难，而且冰凌还压倒了一些树枝和电缆，导致汽车被砸，道路封闭，电力供应中断。

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加拿大广播公司报道说，在星期二到星期三的夜里，蒙特利尔和南岸地区一度曾经有多达 6 万个家庭断电。

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魁北克水电局在全力抢修，目前全省约有13,000个 家庭没有电力。

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魁北克水电公司发言人Serge Abergel 说，工作人员都在连轴转，天气条件的改善将会有所帮助，估计今后几个小时内将能全部恢复供电。

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由于冰雨导致交通危险，蒙特利尔和南岸地区的中小学星期二都关门停课，星期三南岸的一些学校由于停电而在继续停课。

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不过，好消息是加拿大环境部已经对魁北克省南部解除了冰雨警报。

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（RCI with CBC）

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