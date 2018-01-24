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美国新军舰被冻在蒙特利尔老港走不了，可能要一直被冻到 3月份

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期三 24 一月, 2018 , 暂无评论 ↓

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美国海军一艘新下水的军舰 USS Little Rock 从圣诞前夜起就一直被 “冻在”了加拿大蒙特利尔市的老港，而且有可能要一直被冻到 3 月份。

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加拿大广播公司报道说，这艘全新的军舰长 118米，该军舰12月16日在美国布法罗下水，开往其母港 –  佛罗里达州的 Mayport 港。

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然而，在圣诞节前夜，这艘军舰在圣劳伦斯河（St. Lawrence River）上通过蒙特利尔老港时，被厚厚的冰块困在了水里。

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Verity Stevenson/CBC

结果，美国海军不得不决定让这艘军舰在蒙特利尔 “过冬”，等到天气好转再说。

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海军的发言人考特尼·希尔森（Courtney Hillson） 说，现在还没有启程日期，但圣劳伦斯河航道通常在3月中旬才可通航。

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船员们心情不错

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美国的军舰上有大约 70 名船员，但这些船员似乎心情不错，军舰上设备齐全，休息的时候，这些船员趁机在蒙特利尔市四处走走，并纷纷拍下蒙特利尔老港的冬景，上传分享。

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海军的发言人说，船员们心情不错，表现也不错，大家在抓紧时间，在船上进行训练和其他准备。

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冬季 “被卡” 事故频发

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今年冬天，圣劳伦斯河的航道已经因冰块太多而几次发生类似事故。

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加拿大广播公司报道说，在新年前夜，在卡纳瓦克镇（Kahnawake）附近，曾经一度有六艘船被困在了冰里走不了。

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几天后，又有一艘载有 20名乘客的渡轮在从莱维斯（Lévis）市前往魁北克市（Quebec City）的航程中，被困在冰上超过 4个小时。

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加拿大广播公司报道说，加拿大海岸警卫队的破冰船特里·福克斯（Terry Fox） 号出现机械故障，所以不能去解救这艘渡轮，结果是一家私人公司把该渡轮拖到了岸边。

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目前特里·福克斯破冰船正在接受维修，以便能再次执行任务。

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加拿大破冰船太旧

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Maxime Corneau/Radio-Canada

这一系列事故给加拿大政府带来了更多压力，各界呼吁加拿大海岸警卫队真应该早点更换陈旧的破冰船队了。

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保守党的议员史蒂文·布兰尼（Steven Blaney）表示，加拿大破冰船队已经太老旧，我们需要新的破冰船。

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加拿大海岸警卫队的发言人朱莉·加斯松（Julie Gascon）承认船只老化，但她还是为海岸警卫队的的工作进行了辩护。

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她说，我们派出了所有船只，我们的团队正在日夜工作，为客户服务。

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魁北克省当地的造船业呼吁政府严肃对待破冰船老化问题。

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莱维市的造船厂-戴维船厂 （The Davie shipyard ）借给加拿大海岸警卫队 4 艘强力破冰船予以协助，帮助解决圣劳伦斯河航道冬季发生的事故。

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该公司发言人Frédérick Boisvert 表示，这些事故表明，海岸警卫队现有的破冰船已经走到其寿命周期的尽头，这些船在生锈，只能被换掉。

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他补充说，更换这些船只也将为处于挣扎境地的魁北克造船业带来就业机会。

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（RCI with CBC ）

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