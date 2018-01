加拿大财长向瑞典取经：城市除雪与“性别平衡”财政预算

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

大雪过后行路难。在加拿大各地城镇,清除积雪一般都是从主要街道到小街小巷。但是在瑞典首都斯德哥尔摩市,最先除雪的却是人行道、自行车道、公交车站和学校及幼儿园门前的路。这个先后顺序被称作“性别平衡扫雪法”。因为女性在步行、骑车和坐公交车的斯德哥尔摩市民当中占多数。

加拿大财长莫诺(Bill Morneau)利用本周去瑞士参加达沃斯世界经济论坛的机会和瑞典财长安德松(Magdalena Andersson)会面,目的是向她取经。联邦财政预算再过两个月就要出台。莫诺想看看是否能借鉴瑞典的经验。这个北欧国家在保护女性权益,两性平衡研究及应用方面走在世界前列。斯德哥尔摩市自2015年开始实行的除雪规定就是其中一个例子。

斯德哥尔摩市副市长介绍经验

斯德哥尔摩市副市长丹尼尔.海尔登(Daniel Helldén)在接受CBC采访时介绍说,该市的铲雪工人每次在雪下到2到4公分的时候开始清扫人行道和自行车道,在积雪达到6到8公分的时候才开始清扫街道,而在街道当中,有公交车经过的优先。

结果是,斯德哥尔摩市民在下雪的日子里出门,走路、骑车或者坐公交都比自己开车方便。

这样做的第一个目的是改变交通系统,让城市更清洁,更环保。这个目的基本上达到了。海尔登说,现在到了冬天,出门靠步行、骑车和坐公交的斯德哥尔摩人比开车的人多。

第二个目的是把斯德哥尔摩建设成一个两性平等的城市。海尔登说,统计调研数字显示,步行、骑车和坐公交的市民当中女性居多,开车的人当中男性居多。路上有10公分积雪时,坐在车里的人和走路骑车的人面对的困难是不一样的。

莫诺感兴趣的是两性平衡

同是北方国家,加拿大的冬天比瑞典冷多了。财长莫诺拜访瑞典同僚,倒不是想鼓励国民冒雪走路骑车。他的兴趣是如何做出一份“两性平衡”的财政预算。自由党政府去年第一次在财政预算中用上了性别平衡分析。莫诺说,今年的目标是拿出在经济领域里帮助女性的具体措施。

瑞典每年的财政预算是要经该国妇女权益组织评估的。简单说来,财政预算注重两性平衡,主要表现在加大对女性占多数的群体(例如斯德哥尔摩的行人)和行业(例如幼教,助产士)的资金投入。海尔登以斯蒂格尔摩的铲雪政策为例说,这样做不仅是为了保障妇女权益,也是从经济方面着想。

他解释说,在斯德哥尔摩,道路结冰或有积雪的时候,受伤的行人总是比开车的人多。如果你算一算医疗费用和缺勤误工造成的损失,就会发现先清扫人行道在经济上是划算的。

加拿大经济学家雅尔尼兹安(Armine Yalnizyan)也持同样看法。她说,两性平衡的财政预算其实最主要不是支持女性,而是注重功效。不是说男的得了五颗豆子,女的也必须拿到五颗,而是通过分析数据和合理分配,找到把钱花在哪里能够产生更大的作用。

目前加拿大的男女薪酬差异大过多数经合组织成员国。2017年的联邦预算分析报告说,两性薪酬差异在年轻母亲身上体现的尤为明显。

(RCI with CBC, All in a Day, Catharine Tunney, Susan Lunn)

