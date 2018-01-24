谁说当老师安全？一些安省小学教师穿防护服上课

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被咬，被踢，挨拳头，这样的事频频发生，使一些安大略省滑铁卢地区的小学教师和教育助理不得不穿上防护服进教室。施暴者通常是有“特殊需要”的学生，即有不同程度的心理或智力障碍的学生。

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CBC 记者Hailey Salvian报道说，上个学年在该教育局属下的小学中发生了大约1300起学生打老师的事件，比前一个学年增加了400起。

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安省小学教师工会滑铁卢分会的副主席佩里奇（Jeff Pelich）说，他不知道穿防护服上课的老师的准确数目，但是可以肯定要求学校提供“保护性装备”的教职工在增加，尤其是那些和学生进行一对一会面的教育助理。

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根据滑铁卢教育局本周在一次会议上公布并讨论的报告，大部分暴力事件没有人员受伤的记录。2%的事件有人需要医治，1%导致病假。该教育局和工会都要求省政府增加对小学的拨款。

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防护服可以是背心或带夹层的外套，也可以加上保护手臂和腿部的套子。佩里奇说，甚至有些学生在发现老师穿防护服后，会特意挑防护不到的地方下手或下嘴。

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CBC此前曾报道说，安省Durham地区和新不伦瑞克省的部分教师也因教室暴力事件频发而选择穿防护服。

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（RCI with CBC, Hailey Salvian）

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