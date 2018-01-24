胆敢借机敲打美国？美商务部长不爽特鲁多在达沃斯的讲话

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美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）刚一抵达瑞士达沃斯就对加拿大总理特鲁多开了一炮。目前北美自由贸易协定（NAFTA）的第六轮谈判正在举行，罗斯指责特鲁多利用星期二的演讲向美国施压。

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特鲁多在演讲和随后举行的记者招待会上大力强调自由贸易的好处，并在演讲一开始就自豪地宣布加拿大和其他十个伙伴国就TPP新协议达成一致。这个协议正是美国总统特朗普一上任就退出的。

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特鲁多在回答记者问题时表示，加拿大正在努力让美国明白NAFTA不仅对加拿大经济有好处，也对美国经济和世界经济有好处。罗斯说，特鲁多的讲话就是要“在NAFTA谈判上给美国制造一点压力”。

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财长莫诺努力淡化此番言语交锋，但是也并没有为特鲁多宣讲自由贸易表示歉意。他说，加拿大政府会继续推动自由贸易。他也承认NAFTA谈判艰巨而充满挑战。

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（RCI with CBC，Karina Roman）

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