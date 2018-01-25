新斯科舍省保守党领袖因性骚扰指控去职

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据加拿大广播公司报道，加拿大新斯科舍省保守党在对党魁Jamie Baillie涉嫌行为不当的指控进行调查后决定解除其省保守党党魁的职务。

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新斯科舍省保守党证实，在研究了对Jamie Baillie是否有不当行为的第三方独立调查报告后，已经要求Jamie Baillie辞去省保守党党魁的职务、并接受了他随后提出的辞呈。

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上述报告的结论是，Jamie Baillie违反了新斯科舍省议会有关工作场所预防和解决骚扰问题的规则。

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在星期三下午举行的新闻发布会上，新斯科舍省保守党主席Tara Miller 和省议会保守党议会党团主席Karla MacFarlane以保护当事人隐私的理由没有提供具体的细节，但透露Jamie Baillie的骚扰行为属于性骚扰范畴。

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加拿大广播公司获得信息是，一位在新斯科舍省保守党议会党团办公室工作的女性在去年12月份提出了针对Jamie Baillie的性骚扰指控。

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