Aaron Vincent Elkaim/The Canadian Press

安省保守党领袖因性侵指控辞职

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期四 25 一月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期三夜里到星期四凌晨，安大略省政坛大地震，保守党领袖Patrick Brown 因不当性行为指控被迫下台。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安省政坛地震

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Aaron Vincent Elkaim/The Canadian Press

据加拿大广播公司记者Mike Crawley报道，星期三晚上9点多钟各大媒体的记者接到保守党领袖Patrick Brown要在省议会举行临时记者招待会的通知。记者们到场后Patrick Brown声音颤抖、极力控制住眼泪和情绪的宣读了一份简短的声明。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Patrick Brown说他几个小时前刚刚得知自己受到两位女性对他不当性行为的指控；但这些指控是虚假的，他会采取一些法律手段为自己正名；他有两个年轻的妹妹、他的家教是要尊重女性，他坚决反对一切形式的性骚扰和性侵犯不过他没有表示会辞去安大略省保守党领袖的职位。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Patrick Brown的这一临时记者招待会持续了不到一分钟；他宣读完声明后没有回答记者的问题就匆忙离开。Patrick Brown的这次记者招待会全程没有任何家人、助手、或安大略省保守党议员的陪同。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

记者会后 Patrick Brown 不理睬记者问题快步离去 / CBC

性侵指控

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在Patrick Brown的临时记者招待会后不久，加拿大主要媒体之一的CTV发布报道说，有两位年轻女性指控Patrick Brown在担任联邦议会议员时违反她们的意愿对她们有不当性行为。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Patrick Brown的上述简短记者招待会后不久，其竞选团队主要成员宣布辞职。这些竞选团队的成员们在辞职声明中说，他们几个小时前曾强烈建议Patrick Brown辞职，在Patrick Brown拒绝辞职的情况下，他们只能选择离开。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在凌晨1点30分，也就是Patrick Brown的记者招待会后4个小时之后，Patrick Brown发表声明宣布辞职。其辞职声明说，虽然对他不当性行为的指控是虚假的、听起来让人难受，但为了在2018年6月份的省选中击败Kathleen Wynne自由党政府这一政治大业，他在与安大略省保守党议会党团磋商、并与家人和朋友讨论后决定辞去安大略省保守党领袖的职务，但会继续留任自己选区的议员，同时会全力采用法律手段洗清自己的名誉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

被迫辞职

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省保守党议会党团也发表声明说，为了保守党的根本利益，安省保守党议会党团全体一致同意Patrick Brown不再担任保守党领袖。Patrick Brown有权采取法律手段为自己正名，但在安大略省省选马上就要开始的情况下，他不能再继续担任安大略省保守党的领袖。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据CTV的独家报道，这两位女性指控的性侵事件都发生在多年前Patrick Brown还是联邦议会保守党议员期间。一位当时还在高中上学的女生指控Patrick Brown给她酒喝、还要她给他口交；另一位夏天在布朗的联邦议员办公室打工的女大学生指控Patrick Brown在她帮助组织的一个慈善活动结束后给她灌酒、并压在她身上试图发生性关系，在她的反抗下Patrick Brown未能得逞。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Patrick Brown在2015年赢得了安大略省保守党领袖的职位。在2016年和2017年的民意测验中，Patrick Brown领导的保守党一直大幅度领先安大略省执政党Kathleen Wynne的自由党。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这些竞选纲领宣传手册都要重印 / Mike Crawley/CBC

临阵换帅

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省保守党在2017年11月推出的竞选纲领宣传手册用Patrick Brown的大幅照片作为主打广告，在安省大选将在三个月后的5月份开始的情况下，安大略省保守党实在是没有多少时间临阵换帅、重印竞选宣传手册。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据安大略省保守党的党纲，在党魁辞职的情况下应尽快选出临时党魁，并尽快开始竞选产生新党魁的程序。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前被认为有可能接替Patrick Brown担任安大略省保守党新领袖的主要是4个人。他们是在2015年参加党魁竞选的 Lisa MacLeod 和 Vic Fedeli，现任的两位保守党副领袖Sylvia Jones 和 Steve Clark。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC、CTV

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 政治

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Accord de partenariat transpacifique : l’assommoir promis pour les œufs canadiens

RCI | English

Coding gets financial support for student education

RCI | Español

El sueño canadiense sí, por la vía legal

العربية | RCI

مصر: خروج مرشح آخر من السباق الرئاسي

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
Radio-Canada.ca CBC.ca
Trudeau parlera à son ministre Kent Hehr visé par des allégations d'inconduite sexuelleUn premier candidat pour la direction du PC en Ontario; Caroline Mulroney aussi pressentieDes chauffeurs d'autobus scolaires menacent de faire la grève à MontréalLes Canadiens ont acheté pour près de 6 milliards de dollars de cannabis en 2017Le PQ promet des services de garde gratuits pour certaines famillesLa présidence, « ce n'est pas pour moi », dit Oprah WinfreyL'entraîneur de gymnastique Michel Arsenault visé par une enquête de la SQÉducation des jeunes filles : le Canada répond à l'appel de Malala YousafzaiUn médecin promet de donner un sens à la mort de son filsAllégations d'inconduite sexuelle : le chef conservateur en Ontario n'avait pas le choix de démissionner
Canadian dollar hits 4-month high, but could this rally be short-lived?'This is a human problem,' Wynne says in response to sexual misconduct allegations against Patrick BrownCharges against Thunder Bay Police Chief J.P. Levesque dismissedSwiss mummy identified as ancestor of British politician Boris JohnsonOprah Winfrey tells magazine she's not interested in 2020 U.S. presidential runScientists move Doomsday Clock ahead to 2 minutes to midnightCanadians spent $5.7B on marijuana last year, StatsCan estimatesTrudeau says he will speak to Sport Minister Kent Hehr about sexual misconduct allegationsNorth Korean hockey players cross into South for 1st joint Olympic teamPatrick Brown's exit could actually leave the PCs better positioned to take on Wynne: Robyn Urback