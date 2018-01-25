安省保守党领袖因性侵指控辞职

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星期三夜里到星期四凌晨，安大略省政坛大地震，保守党领袖Patrick Brown 因不当性行为指控被迫下台。

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安省政坛地震

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据加拿大广播公司记者Mike Crawley报道，星期三晚上9点多钟各大媒体的记者接到保守党领袖Patrick Brown要在省议会举行临时记者招待会的通知。记者们到场后Patrick Brown声音颤抖、极力控制住眼泪和情绪的宣读了一份简短的声明。

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Patrick Brown说他几个小时前刚刚得知自己受到两位女性对他不当性行为的指控；但这些指控是虚假的，他会采取一些法律手段为自己正名；他有两个年轻的妹妹、他的家教是要尊重女性，他坚决反对一切形式的性骚扰和性侵犯不过他没有表示会辞去安大略省保守党领袖的职位。

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Patrick Brown的这一临时记者招待会持续了不到一分钟；他宣读完声明后没有回答记者的问题就匆忙离开。Patrick Brown的这次记者招待会全程没有任何家人、助手、或安大略省保守党议员的陪同。

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性侵指控

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在Patrick Brown的临时记者招待会后不久，加拿大主要媒体之一的CTV发布报道说，有两位年轻女性指控Patrick Brown在担任联邦议会议员时违反她们的意愿对她们有不当性行为。

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Patrick Brown的上述简短记者招待会后不久，其竞选团队主要成员宣布辞职。这些竞选团队的成员们在辞职声明中说，他们几个小时前曾强烈建议Patrick Brown辞职，在Patrick Brown拒绝辞职的情况下，他们只能选择离开。

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在凌晨1点30分，也就是Patrick Brown的记者招待会后4个小时之后，Patrick Brown发表声明宣布辞职。其辞职声明说，虽然对他不当性行为的指控是虚假的、听起来让人难受，但为了在2018年6月份的省选中击败Kathleen Wynne自由党政府这一政治大业，他在与安大略省保守党议会党团磋商、并与家人和朋友讨论后决定辞去安大略省保守党领袖的职务，但会继续留任自己选区的议员，同时会全力采用法律手段洗清自己的名誉。

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被迫辞职

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安大略省保守党议会党团也发表声明说，为了保守党的根本利益，安省保守党议会党团全体一致同意Patrick Brown不再担任保守党领袖。Patrick Brown有权采取法律手段为自己正名，但在安大略省省选马上就要开始的情况下，他不能再继续担任安大略省保守党的领袖。

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据CTV的独家报道，这两位女性指控的性侵事件都发生在多年前Patrick Brown还是联邦议会保守党议员期间。一位当时还在高中上学的女生指控Patrick Brown给她酒喝、还要她给他口交；另一位夏天在布朗的联邦议员办公室打工的女大学生指控Patrick Brown在她帮助组织的一个慈善活动结束后给她灌酒、并压在她身上试图发生性关系，在她的反抗下Patrick Brown未能得逞。

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Patrick Brown在2015年赢得了安大略省保守党领袖的职位。在2016年和2017年的民意测验中，Patrick Brown领导的保守党一直大幅度领先安大略省执政党Kathleen Wynne的自由党。

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临阵换帅

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安大略省保守党在2017年11月推出的竞选纲领宣传手册用Patrick Brown的大幅照片作为主打广告，在安省大选将在三个月后的5月份开始的情况下，安大略省保守党实在是没有多少时间临阵换帅、重印竞选宣传手册。

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根据安大略省保守党的党纲，在党魁辞职的情况下应尽快选出临时党魁，并尽快开始竞选产生新党魁的程序。

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目前被认为有可能接替Patrick Brown担任安大略省保守党新领袖的主要是4个人。他们是在2015年参加党魁竞选的 Lisa MacLeod 和 Vic Fedeli，现任的两位保守党副领袖Sylvia Jones 和 Steve Clark。

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RCI with CBC、CTV

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