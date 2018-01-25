加拿大人去年买大麻花了57亿加元

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加拿大统计局的最新数据显示，2017 年有接近 500 万加拿大人买了大麻，每个人平均花费大约 1200 加元，总共花费达到 57 亿加元。

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统计局还说，其中 90% 的大麻是通过非法途径购买的，并不是为了医疗用途。

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相比之下，加拿大人去年在酒精上的消费额为刚过 220 亿加元，烟草消费额为160 亿加元。

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加拿大统计局的报告还显示，加拿大人吸食的大麻绝大多数是在加拿大本土出产的。

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根据统计局的估计，2017 年加拿大人从海外非法购进了约 3 亿加元的大麻，但走私出去的大麻则是这个数额的 4 倍。

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加拿大统计局同时表示，由于目前加拿大绝大多数大麻交易是非法运作，上述统计依靠的是 “相关的假设、模型和不全的数据来源”。

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（RCI with CBC）

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