特鲁多结束达沃斯之行，加拿大对“全球教育伙伴关系 ”捐款加倍

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多 (Justin Trudeau) 星期四 （1月25日）结束达沃斯之行。

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在离开达沃斯前举行的新闻发布会上，特鲁多被问到有关加拿大安大略省保守党领袖帕特里克·布朗 （Patrick Brown）刚刚因性侵指控辞职的事宜。

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特鲁多说， “我们非常清楚，性骚扰和性侵犯是不能被接受的，这一点非常重要。 我们非常严肃地对待这些指控”。

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特鲁多接着表示，“当然，我马上想到的是那些挺身而出的女性，她们敢于站出来是非常不容易的，我向她们的勇气和领导力致敬，而且希望她们的榜样能引起共鸣，并且希望她们的朋友、家人、整个社区继续支持她们”。

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世界经济论坛

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加拿大总理特鲁多是本周二前往达沃斯参加世界经济论坛的，他将在今天返回加拿大。

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特鲁多表示，这次论坛为推到加拿大的贸易和经济繁荣取得实际成果而提供了宝贵机会。

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在被记者问到他为什么没有与美国总统唐纳德·特朗普 （Donald Trump）会面时，特鲁多表示，他和特朗普都在花时间与那些平常没机会经常见面的领导人会晤，他和特朗普是定期沟通的。

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他说，我们将继续确保在任何需要时候都有畅通的沟通渠道。

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支持贫困国家的女童教育

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星期四，贾斯汀·特鲁多在达沃斯的世界经济论坛上宣布，加拿大将把给“全球教育伙伴关系 ”（ Global Partnership for Education）的捐款加倍，以支持贫困国家的儿童教育事业，特别是帮助女童上学。

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在2018-2020年的3年中，加拿大政府将为这一多边项目捐款1.8亿加元。

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特鲁多认为，教育是改善发展中国家状况的最佳途径。

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他说，对妇女和女孩子们的教育进行投资是能够带来真正变化的最有效方式。

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马拉拉

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特鲁多是在达沃斯参加关于女童和妇女教育和赋予权力问题的小组讨论时宣布上述消息的，诺贝尔和平奖获得者马拉拉·优萨福扎伊（Malala Yousafzai）也参加了这一小组讨论。

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马拉拉是加拿大的荣誉公民，她现在在牛津大学上学。

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在特鲁多宣布对“全球教育伙伴关系 ”大幅度增加捐款后，马拉拉对特鲁多表示感谢。

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马拉拉还说，我希望其他国家能够效仿加拿大，我希望有一天我们能看到所有女孩都能获得优质教育。

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在小组讨论中，马拉拉谈到贫困国家的女孩子们在接受教育上面临的许多障碍，包括缺乏学校、交通不便、当地文化、童工问题和贫困。

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加拿大总理特鲁多利用这个小组讨论会重申，公司企业必须聘用更多的妇女，尤其是要让更多妇女进入高级管理阶层。

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G7关注男女平等

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加拿大总理还在达沃斯发表的主题演讲中谈到了七国集团 G7 创建性别平等咨询理事会的情况，加拿大今年担任七国集团主席，并将主持峰会。

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特鲁多说，这个理事会的工作是确保 G7 所做的一切，所有的会议、所有的承诺、所有的举措，都考虑到了性别平等，做到了尊重妇女，赋予妇女权力，使妇女更加成功。

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（RCI with CBC）

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