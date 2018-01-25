小心！感冒会增加心脏病风险

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据加拿大新闻社报道，加拿大的一项医学研究显示，流感容易诱发心脏病、特别是对于65岁上年纪的人更是这样。

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这一研究成果发表在最新一期 New England Journal of Medicine。

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这一研究课题组的负责人、多伦多 Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES)的科研人员Dr. Jeff Kwong介绍说，他们的研究显示，在被确诊患上流感一个星期之内患者发生心脏病的可能性要六倍于其患流感一年前和一年后发生心脏病的可能性。

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Dr. Jeff Kwong的课题组研究了2009年到2014年2万名经实验室化验确诊为流感患者的资料，发现他们中有332人在被确诊患上流感前一年或后一年由于心脏病发作而入院治疗；而这332名心脏病患者中有20人是在流感确诊后7天内发生的心脏病，这20名患流感7天之内心脏病发作的患者中有75%年龄在65岁或者65岁以上；此外，这332名心脏病患者中有31%没有接受流感疫苗的注射。

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