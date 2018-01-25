卷入窃取美国机密案：一麦吉尔大学台湾裔教授受到调查

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上个星期五（1月19日），加拿大皇家骑警搜查了一家位于蒙特利尔南岸的公司并没收了一些文件。这家公司属于麦吉尔大学工程学院的台湾裔教授石怡祥（Ishiang Shih，音译）夫妇，离他们的住宅不远。这次搜查行动是配合美国FBI对一起窃取美国军事技术案的调查。石怡祥在美国的哥哥已被逮捕，但他本人目前没有受到正式指控。

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法语报纸《La Presse》的记者Vincent Larouche星期四（1月25日）对此案做了详细的报道。石怡祥对该报表示，这是个误会，他只是个专心做研究的科研人员。

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根据电气电子工程师学会学术文献库（IEEE Xplore）的介绍，他的研究领域包括纳米技术，电路和固体电子材料及器件。

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石怡祥毕业于台湾成功大学，在麦吉尔大学获得电子工程专业的博士学位。他在麦吉尔大学电子与计算机工程系任教多年，著述颇丰，拥有多项科研专利，多次去中国国内讲学。他主持的麦吉尔大学纳米电子器件实验室和国内同行亦有交流合作。

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在美国的哥哥已被逮捕

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几乎在石怡祥的公司被搜查的同时，美国警方在洛杉矶逮捕了62岁的石怡池（Yi-Chi Shih，音译）。他在加州大学洛杉矶分校任教，和弟弟是同行。他被指控图谋从一家美国公司骗取关于单片微波集成电路（MMIC）的专有技术。这项技术被美国控制出口，可用于雷达等军事用途。

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根据美国司法部的公告，在FBI采取行动以前，部分机密信息已经被寄往中国。和石怡池一同被逮捕的还有一个63岁的越南裔嫌疑人梅杰安（Kiet Ahn Mai，音译）。如果被定罪，石怡池可能被判处最长25年的有期徒刑。

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石怡池也曾在加拿大留学。他在渥太华大学念完硕士后去了美国，在得克萨斯大学获得电子工程博士后又在加州大学洛杉矶分校念了一个高级工商管理硕士。法庭文件显示，他曾在多家美国公司工作，还一度担任成都嘉石科技公司（CGTC）的总裁。这家公司在2014年因涉嫌“参与非法采购物资和技术”被美国商务部列入黑名单。美国怀疑这些物资和技术被提供给中国用于军事目的。

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根据FBI 的调查，嘉石科技对一家美国公司的MMIC芯片技术很感兴趣。这种高速电脑芯片可用于雷达系统和电子战。为了绕过出口限制，石怡池让一个和中国没有关系的同伙注册一家公司，以美国国内客户的身份出现，用这个方式通过了初步安全调查，并获得了一些芯片样品。FBI相信他们在被发现以前已经把至少一件样品寄到中国。

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石怡祥与此案的关系

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办案人员在银行转账记录中发现，石怡祥曾通过自己公司的银行账户转给石怡池等人80万加元。他自己的道明银行账户也曾收到此案其他嫌疑人转来的款项。

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他还从哥哥的一个合作者那里收到过MMIC芯片样品，并要求对方把它寄到麦吉尔大学的实验室。他对记者解释说，当时他正在申请研究经费，来自美国的芯片样品纯为研究之用。

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他稍后就这种芯片的军事用途和禁止出口的相关法律为哥哥写了详尽的说明。

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FBI从石怡池的电邮中发现，兄弟俩在2012年一起去过成都。当时嘉石公司自己的芯片工厂正在筹备阶段。从电邮内容来看，这个过程石怡祥多有参与。

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（RCI avec La Presse, Vincent Larouche, VOA）

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