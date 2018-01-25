加拿大免费矫牙项目：牙医踊跃报名，但竟然无牙可矫

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去年由加东地区的牙医发起的为低收入家庭儿童免费矫牙的项目今年扩大到了更多省份。全国七百多名矫形牙医中，有六百多人报名参加。但也许是因为消息没有传开，这些有爱心和社会责任感的牙医叔叔阿姨们竟然无牙可矫。

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CBC记者Nina Corfu报道说，从去年九月到本星期为止，只有16个孩子提出了申请。

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当然申请程序也有点复杂。一位新斯科舍省的妈妈说，她为自己12岁的儿子提出申请，从准备材料到等来答复花了两个月。申请材料除了关于家庭收入的信息外，还需要一封孩子本人写的信，一封推荐信和孩子的牙医的认可。

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不过她表示，等待是值得的。她本来没有能力为儿子矫牙，现在只需要付正常费用的5%到10%。换牙后整天牙痛的儿子现在又变成了一个快乐的小孩。

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这个名为“Smile 4 Canada”的项目面向14岁以下的少年儿童，全国十省的低收入家庭均可申请，但是还没有扩大到北方三地区。该项目使用联邦政府的标准来衡量一个家庭是否属于低收入类别。

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（RCI with CBC, Nina Corfu）

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