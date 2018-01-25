又一政界人士落马：加拿大体育部长在被指控性骚扰后辞职

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加拿大体育及残疾人事务部长肯特.赫尔（Kent Hehr）星期四（1月25日）宣布辞职。此前他在社交媒体上被指控在和女性相处时言行不当。他决定在有关调查进行期间停止担任内阁职务。远在瑞士的特鲁多表示接受他的辞职。

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赫尔在2008年到2015年期间曾任阿尔伯塔省议员。在社交媒体上发帖的女性说，他在阿尔伯塔省议会的时候，她们不敢和他一起乘电梯。他的言行让女性觉得“不安全”。他会发表一些有性暗示意味的评论，例如“你很可口。”

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赫尔过去也因言辞不当引起过女性抱怨，但与性无关。

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现在体育部长一职由科技部长科斯蒂.邓肯（Kirsty Duncan）兼任。2015年10月自由党政府上台时，赫尔被任命为老兵事务部长，去年内阁调整时改任体育及残疾人事务部长。赫尔今年48岁，本人也是残疾人。他在22岁时因遭枪击脊柱受损，造成胸部以下瘫痪。

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（RCI with CBC and Radio-Canada）

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