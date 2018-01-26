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在自驾汽车之后，自驾飞机也快来了

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期五 26 一月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大人可能还没有准备好乘坐没有飞行员的飞机，但自动驾驶汽车技术的日新月异，已经打开了“自动飞行”的大门，尤其是在飞行员严重缺乏的今天，“自驾飞机”的可能性变得越来越有吸引力。

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5-10年内会出现

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加拿大航空业的顾问迈克·德隆（Mike Doiron）认为，在未来 5 – 10年中，就有可能出现没有飞行员的自驾航班，不过，乘客们能否接受这个概念，这又是另一码事。

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加拿大广播公司的 Ross Marowits 报道说，总部在蒙特利尔市的庞巴迪公司 （Bombardier Inc）正在密切关注其竞争对手 – 波音公司以及其他公司在开发“自动飞行”系统上的投资。

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根据瑞银集团 UBS 最近的一份报告，这种系统的研制成功，将会大量削减飞行员的人数，甚至可能完全不再需要飞行员，这可以为航空航天业每年节省350亿美元，

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庞巴迪航空航天公司战略技术和创新部门的高级主管法西·卡非耶克（Fassi  Kafyeke）说，目前庞巴迪公司尚未开发自己的无人驾驶项目。

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大航空公司在投资“自驾”技术

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Darryl Dyck/Canadian Press

加通社报道说，世界各地航空业的大制造公司都在争先恐后地吞并有开创性的创业公司，波音公司最近收购了正在开发自主飞行器的公司 Aurora Flight Sciences。

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加拿大的研究人员也可能很快就会探测这个市场。

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魁北克省的 Most21 超级集群，是通过竞赛获得加拿大联邦政府财政支持的高科技项目之一，专门研究 21世纪的移动系统和技术，主要关注6个技术领域，其中包括移动自动系统。

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除了能节省人工成本外，与自驾车一样，自驾飞机还可以减少因人为错误以及飞行员疲劳造成的事故。

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飞行员工作失去吸引力

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Kyle Bakx/CBC

加拿大目前面临飞行员短缺，根据加拿大航空与航天委员会即将发布的一个报告，加拿大在2016年至2025年间需要聘用7,300名飞行员和飞行检查员。

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要当飞行员，飞行训练费用高昂，起薪低，而且不适合家庭生活，这些因素都使得这一职业失去了对加拿大年轻一代的吸引力。

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但航空业专家迈克·德隆认为，虽然技术在发展，但自动飞行系统研制、获得批准所需要的时间，意味着自驾技术并不能很快解决日益严重的飞行员短缺问题。

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公众认知

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另外，最大的一个挑战是要让乘客们愿意乘坐没有飞行员的飞机。

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瑞银去年8月发布的报告表明，公众对自主驾驶飞机的认知还有很长的路要走，现在只有 17%的受访者表示他们愿意乘坐无人驾驶的飞机。

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当然，现在的飞机上都有自动驾驶仪，但自动驾驶仪在航行过程中通常都是只用几分钟，整个航程都是由训练有素的飞行员控制。

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航空培训机构 CAE Inc.的发言人帕斯卡尔·阿尔法 （ Pascale Alpha） 说，一个飞行员好还是不好，是他在关键情况下的判断力，这是自驾系统无法取代的。

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他补充说，无人驾驶的商用飞机需要时间来获得公众的认可。

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除了让公众接受外，政府的条例也是一个很大挑战，获得政府的批准，改变航空交通的管制条例，都需要很长时间。

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加拿大交通部表示，目前关于这项新兴技术的讨论还 “处于早期阶段”。

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不过，业内的专家们认为，实现自驾飞机的飞行，肯定比自驾车上路需要长得多的时间，不过，自驾飞机是早晚要来的。

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（RCI with CBC，CP）

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