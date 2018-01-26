加广中文台周末网络广播节目

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各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华。与我一起在播音室的有本台的赵黎、吴薇和沈二。欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是China@rcinet.ca，我们的新浪微博是“加拿大国际广播-中文”；欢迎关注我们的网站 www.rcinet.ca，还有我们的Facebook 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道；在每周五北美东部时间上午10点半，我们会有脸书直播Facebook Live。

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

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徒步越境加拿大的一难民申请者因犯罪记录被遣返回索马里

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2017年，有一千多名寻求避难的人从美国与加拿大马尼托巴省接壤处的小镇埃莫森（Emerson）非法越境，徒步走进了加拿大，索马里人艾哈迈德·阿丹·阿里（Ahmed Adan Ali）就是其中的一个。加拿大广播公司报道说，艾哈迈德·阿丹·阿里被驱逐并不是因为在加拿大受到的指控，而且因为以前他在美国有犯罪前科。赵黎报道

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加拿大接受修改后的泛太平洋战略经济伙伴关系协议（CPTPP）

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加拿大国际贸易部长尚帕涅（Francois-Philippe Champagne）星期二（1月23日）宣布，加拿大和伙伴国就一份修改后的泛太平洋战略经济伙伴关系协议（CPTPP）达成一致。新版协议和过去的主要不同在文化、汽车贸易和知识产权等方面。尚帕涅在一份声明中强调说，加拿大只接受符合加拿大利益的协议。吴薇报道

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特鲁多结束达沃斯之行，加拿大对“全球教育伙伴关系 ”捐款加倍

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星期四，贾斯汀·特鲁多在达沃斯的世界经济论坛上宣布，加拿大将把给“全球教育伙伴关系 ”（ Global Partnership for Education）的捐款加倍，以支持贫困国家的儿童教育事业，特别是帮助女童上学。在2018-2020年的3年中，加拿大政府将为这一多边项目捐款1.8亿加元。赵黎报道

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能让吸大麻的人上战场吗？大麻合法化对加拿大军队的影响

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据CBC资深记者和防务专栏作者穆雷.布鲁斯特（Murray Brewster）介绍，加拿大国防部最关注的是大麻对人的大脑发育有什么影响，尤其是对18岁到25岁的年轻人的大脑。因为招募新兵主要面向这个年龄段。另外，如何评估大麻对人的能力的削弱？军人手握武器，肩负保卫国家安全和紧急救援的重任。加拿大中将查克.拉马尔（Chuck Lamarre）在接受CBC采访时并不掩饰他的担忧。他认为军队有必要制定新的纪律和检查规定，尤其是对那些操作重型机械的和经常处于待命状态的军人。吴薇报道

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以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里，我是方华。谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议，祝您健康愉快，下次节目见！

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