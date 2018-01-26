议会复会第一要务是反性骚扰法案

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据加拿大广播公司报道，加拿大联邦议会下个星期复会后要优先处理的一件事是加快C-65号法案的审议步伐。

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C-65号法案旨在加强对在联邦议会工作的雇员们的保护，因为目前联邦议会雇员面对性骚扰问题时他们的权益与其他行业的雇员相比有明显的差距。

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特别是联邦议会众议员办公室的助理、部长办公室的助理、参议员办公室的助理等工作人员属于临时性雇员、是否能够保住自己的工作全凭老板 （议员或部长）的一句话。

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C-65号法案将在下个星期一进入二读审议阶段，这个阶段是议会对该法案的原则主旨进行辩论。

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由于绝大多数加拿大打工者工作的公司企业属于省政府管辖，保护他们的权益是加拿大各个省份省政府的职责。

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C-65号法案要保护的是联邦政府管辖的行业，比如银行、广播和电视公司、航空公司、国营公司、联邦政府各部门和联邦议会。

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加拿大自由党联邦政府劳动部长Patty Hajdu指出，C-65号法案有明确的条款禁止在工作场所的戏弄、欺凌、身体攻击、性骚扰、性施暴等行为。

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RCI with Evan Dyer / CBC

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