近来加元的猛升可能缺乏后劲

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加元对美元最近以强劲的升势达到了4个月来对美元汇率的最高点，这让不少准备出国旅行或出国购物的加拿大人感到钱包有点鼓了起来。

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不过专家们认为，加元对美元的强势缺乏后劲。

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据加拿大广播公司报道，在过去一个月中加元对美元升值幅度约5%，这在外汇市场上属于较大的升幅。

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但一些外汇市场专家们认为，这一轮升势似乎已经到头，外汇市场似乎过于相信加拿大中央银行会加快升息步伐；而且加拿大经济各个基本行业并没有突然呈现很强的竞争力。

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专家们的共识是，这一轮加元对美元的升势与其说是加元强、不如说是美元弱，实际上美元对世界上主要货币的兑换率过去一段时间都在走低。

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美国财政部长Steven Mnuchin星期三表示他乐于见到弱势美元，因为这会促进美国产品出口海外。

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但美国总统特朗普星期四关于美元的讲话似乎扭转了市场的方向，特朗普在达沃斯表示从根本上来说他希望保持美元的强势地位。

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RCI with Rajeshni Naidu-Ghelani/CBC

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