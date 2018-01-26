加军方最高法官被控舞弊和私情

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据加拿大广播公司报道，加拿大军队司法系统军阶最高的法官受到伪造文件和与下属关系不当的指控。

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加拿大军队司法调查机构根据国家国防法对法官Mario Dutil上校提出了三项指控，其中包括舞弊、伪造文件。

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加拿大军方公关部门提供的信息显示，法官Mario Dutil上校涉嫌在差旅费报销收据和文件上弄虚作假，而且与一位下属有不正当的关系；这些事件发生在2014到2015年期间。

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Mario Dutil上校从2001年开始担任加拿大军队法官，并从2006年开始担任加拿大军队首席法官。

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法官Mario Dutil上校的上司、负责军队司法事务的Geneviève Bernatchez准将发表声明强调说，在加拿大军队就像在加拿大地方一样，没有什么人可以凌驾于法律之上；同时加拿大军队的司法程序能够确保对涉嫌违法的人进行公正的调查取证和法庭庭审。

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