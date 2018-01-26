离省选还有 4个月，安省保守党赶紧寻找临时党领

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加拿大安大略省的保守党核心小组星期五（1月26日）举行紧急会议，以挑选一位临时党领，保守党前领袖帕特里克·布朗 （Patrick Brown）因受到性侵指控而在星期四突然宣布辞职。

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星期四上午，布朗匆匆举行新闻发布会，在拒绝了两位女性对他有不当性行为的指控后，宣布辞去安省保守党领袖的职务。

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其中一位女性在本周早些时候告诉加拿大广播公司，布朗在担任联邦议员期间，曾经在一个她喝醉了的场合，对她有性方面的不当提议，当时她19岁。

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安大略省将在 6 月 7 日举行省选，目前只剩下 4个多月，布朗的辞职对省保守党来说是一个重大打击。

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安省保守党副主席西尔维娅·琼斯表示，保守党在继续为竞选做好准备，将在临时党领袖的带领下参加选举。

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在有可能出任安大略省保守党临时党领的人选中，包括加拿大前总理马尔罗尼的女儿卡罗琳·马尔罗尼 Caroline Mulroney。

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（RCI with CBC）

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