一些加拿大年轻人选择不做房奴，他们的理由及众人的评论

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多少年来无论中外，拥有自己的房子都被看作是个人生活中的重要成就。但是加拿大年轻一代的想法似乎在悄悄转变。人口普查数据显示，35岁以下年龄段的房主比例在逐年下降。宁肯租房子住的年轻人，尽管还没有成为主流，但至少在大城市里为数不少。

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这是因为房子越来越贵，还是因为他们放弃了老一代的生活智慧？CBC记者Robson Fletcher不久前采访了几位卡尔加里市的年轻人和房地产业内人士。有人不买房确实是因为负担不起，但也有人是不想把自己今后十几年的积蓄都绑在房地产上，宁肯把付房贷的钱用在别的地方。

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30岁的海恩斯（Danny Haines）是工程师，还念了一个MBA学位。他过去在埃德蒙顿工作时买过一栋公寓。几年前回到卡尔加里以后，他决定租房住，把除去日常开销后的工资拿去投资和炒股。他说，任何一门基础财经课程都会告诉你，把所有的钱都投在一种资产上是不明智的。

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以他的经济状况，投资和买房只能选其一。他认为自己选投资是选对了。因为过去几年他的收益不错，“绝对好过许多房子的增值。”

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没有房产的牵绊可以说走就走

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而且租房住给了他更多的生活选择。2015年阿尔伯塔省经济衰退，海恩斯和许多人一样丢了工作。不同的是他不仅不需要为房贷发愁，还可以说走就走。他去了新西兰，在那里工作了一年。他说，租房住不仅解放了他的资金，也让他更能应变。

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不过海恩斯在他的生活圈子里还是显得另类。他因此不得不付出一点“社交代价”：一些亲友不理解，尤其是在房地产上大赚过一笔的老一辈人。甚至约会时也会受到女方鄙视：租房住？你到底是工程师还是民工啊？

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最近几年在卡尔加里，一栋独立房的房价在51万加元上下。这意味着每个月3000加元的支出，包括房贷、地税、保险和维修费用。如果租的话，同类住宅每个月的租金大约是1700加元。

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每月省下的钱加上没有用在首付上的积蓄，如果你像海恩斯一样对投资炒股感兴趣的话，这确实是一笔可观的本钱。

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现在已经搬到埃德蒙顿市的弗塞特（Max Fawcett）过去在做杂志编辑和作者时经常写关于房地产的文章，是坚定的“租房派”。他说，如果能回到十五年前，他一定会买房子。但是以现在的房价和租金，买房子作为投资来说没有多大意义。

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他认为，之所以在这种情况下还是有很多人愿意买房子，一个重要原因是有太多的“房地产教”鼓吹者，造成信息不对等：银行希望你赶快贷款，中介希望你赶快下单，政府也愿意看到房地产市场兴旺，因此出台各种扶助措施，例如允许首次购房者动用退休储蓄基金付首付。

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反观房屋租赁，上面这些人能从中得到的收益就很有限了。

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对于那些预计自己今后十几年都会住在同一个城市，并且对房地产市场信心十足的人来说，买房还是值得的。一些机构在网上提供计算公式，帮助人们分析自己的收入状况是否适合买房。

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网友七嘴八舌加入讨论

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对海恩斯等人的采访报道登出后，在社交媒体上引起热烈反响。制作报道的“The Road Ahead”本是一个聚焦卡尔加里城市生活的节目，但许多加入讨论的网民来自其他城市和其他国家。

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默默租房住并且为此心虚的人惊喜地找到了组织

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来自温哥华的史蒂夫（网名）说，他和妻子都是事业有成的专业人士，因为不肯买房，多年受到家人的压力，在外面也不得不经常为自己的生活方式辩解。但是看看周围做了房奴的朋友，他认为自己不随大流的做法是正确的。

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许多人仍然坚信买房才是王道

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他们认为，像这几年这么低的利率今后很长时间都不会再出现，只要有能力负担就应该抓住这个机会。况且一般人不买房也不会像海恩斯等人那样坚持存钱和投资。付房贷对他们来说是最有效的强迫储蓄方式。

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由租房买房之争引发思考人生

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一位网友评论说，一定要有自己的房子是“北美风气”（这位网友，你没有中国朋友吧？），欧洲人就没有那么看重房产。他们把钱花在旅行，文化或别的享受上，一样过得很好。

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最有哲学意味的思考却是来自一位姓周的华裔网友。他写道，租房也好买房也好，没有人在这个地球上拥有任何东西。我们只是一段时间内的使用者。所谓拥有，只是幻象。

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(RCI with CBC，The Road Ahead, Robson Fletcher)

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