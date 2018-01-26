庞巴迪赢了：292%的惩罚性关税被驳回

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美国国际贸易委员会星期五（1月26日）对加拿大庞巴迪公司和美国波音公司的贸易纠纷下达裁决：庞巴迪的C系列客机没有对美国的飞机制造业造成损害。美国商务部欲向庞巴迪征收的反倾销关税被驳回。

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美国国际贸易委员会的四名成员负责仲裁此案，庞巴迪必须赢得三人支持才能打赢这场官司。但是上述裁决获得了四人一致通过。

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分析人士认为，庞巴迪获得的胜利可能也会为正在进行的北美自由贸易协定谈判助一臂之力。

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波音公司去年四月把庞巴迪告上美国国际贸易委员会，声称加拿大政府对该公司的补贴使它能以不公平的低价向美国达美航空出售C系列。美国商务部随后宣布向庞巴迪征收高达292.21%的反倾销关税。

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虽然赢了官司，但庞巴迪表示威胁仍未完全解除。因为一旦该公司获得新的美国订单，波音公司可能还会挑起新的诉讼。

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（RCI with CBC）

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