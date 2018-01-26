一阿尔伯塔省男子被指控威胁总理特鲁多和省长诺特利

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加拿大皇家骑警正式指控阿尔伯塔省男子Orion Rutley两项威胁他人的罪名。他在上周五（1月19日）被逮捕。警方指控他在推特上发帖威胁加拿大总理特鲁多和阿尔伯塔省长诺特利（Rachel Notley）。

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他目前已获取保候审，必须遵守的条件包括不得使用社交媒体，不得接触特鲁多和诺特利，不得拥有武器。法庭文件显示他过去曾因非法拥有武器和疏忽保存及使用武器被定罪并判刑。

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此案定于2月8日开庭。有关调查还在继续进行。

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诺特利自2015年5月上台后遭到的网络威胁远远超过特鲁多。不止一次有人在网上直截了当地说要“一枪崩了她”。阿尔伯塔省司法部公布的数据显示，2016年一年内，有412起网络威胁以她为目标。

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（RCI with CBC）

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