Facebook决定卸下媒体重担，重返社交中心

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1月11日下午7:28，Facebook的CEO 马克·扎克伯格在Facebook发了一篇文章。文章挺长，似乎想尽量减少这次Facebook新政的杀伤力，但总结起来就是一句话：Facebook将媒体内容靠边站，重新回到出发时的社交中心。

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Facebook将主要的区域留给家人和朋友的社交，而将原来混合的媒体内容移到旁边次要区域。接下来的将是Facebook逐渐脱出“最大网络媒体“的角色，重新定位在社交。

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扎克伯格在文章中说：”随着我们推出该产品，您会看到更少的公共内容，例如来自企业，品牌和媒体的帖子。而你看到的更多的公共内容将保持和社交相同的标准 – 它应该鼓励人们之间更多有意义的互动。“

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Facebook将媒体内容靠边站，重新回到出发时的社交中心

这也是扎克伯格另外一个2018新年愿望帖子中的”修理 Facebook” 的一个重要部分。

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Facebook 的扩张后遗症

2013开始Facebook推出了有利于新闻媒体的政策 – 也就是背后的有利于新闻流的算法。通过算法对媒体内容的倾斜，各大媒体切实感觉到来自Facebook的流量明显增加。

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反过来，投桃报李，各个媒体也更愿意利用facebook作为自己的内容发布渠道。为了“永远”地霸占观众的眼球，扎克伯格期待的是将facebook从社交-Social 界的巨人跨越到媒体界，也就真成了社交+媒体的”社交媒体“。

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规模越大，责任越大

从社交到媒体，Facebook最直接的受益就是人们在Facebook上花费的时间越来越多，当然这也就意味着广告收入的增长。

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但随之而来的是更大的媒体责任。最为Facebook头痛的是假新闻，由于社交和媒体内容的混合，只要获得”流行“，”假新闻“就能传播得很广。而且越离谱的假新闻传播越广。

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被动地阅读文章或观看视频 – 即使它们具有娱乐性或信息性 – 也可能不那么好。 马克·扎克伯格

另一个问题是。在混合媒体内容和社交内容的界面上，用户可以得到几乎所有传播需求。但媒体内容是被动的，刷屏成为了一个普遍的习惯，而不是双向的“社交互动”。慢慢地Facebook上就形成了两个阵营。一个阵营为“内容生产者”，专门生产内容；而另一个包含大多数人的阵营是“内容消费者”。内容消费者只是被动地接收，长此以往，这和网络所谓的开放和去中心初衷同样背道而驰。

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这一点连小札都感觉到了，他说。“研究表明，当我们使用社交媒体与我们关心的人联系时，这对我们的幸福感可能是有益的。我们可以感觉到更多的联系和更少的孤独，并且与长期的快乐和健康相关。另一方面，被动地阅读文章或观看视频 – 即使它们具有娱乐性或信息性 – 也可能不那么好。”

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这对越来越依赖社交媒体的”媒体“意味着什么？

传统媒体对于社交媒体的依赖在近5年的时间里不断增加，这里面不仅仅是Facebook。对平台的依赖是网络，特别是移动带来的必然结果，媒体的依赖是不可逆的。

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Facebook的逐渐流量断奶，会在短期内给媒体带来流量缩减的直接影响。但长期来说不见得是坏事，因为可以促进媒体考虑“平台多样化”和自身如何在技术上做出革新。

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重回社交可能是Facebook最好的选择

社交是Facebook发家的地方，也是它“成也萧何，败也萧何”的悖论所在。一方面，为了摆脱自己老式社交用户“审美疲劳”的压力，Facebook采取将媒体内容引进来的办法继续留住用户。但是，另一方面，媒体内容又让Facebook失去了社交媒体的“社交互动”特性。

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所以，重回社交重点或许是Facebook最好的选择。与其顶着压力扮演一个媒体的角色，还不如下一代社交战争专心对付snapchat等移动原生社交。不然，很可能在新的领域没站稳，又丢了原来发家的基础。

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为进入中国铺垫？

另外我们不要忘记，小扎声声念念的Facebook进入中国梦想。没有了媒体内容的羁绊，这个进入中国过程的障碍又会少了一个。

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小扎最后说：“在最好的情况下，Facebook一直是关于个人关系。通过专注于让人们更加接近 – 无论是与家人还是朋友在一起，还是在世界各地的重要时刻 – 我们都可以帮助确保Facebook花费时间是值得的。”

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小扎帖子全文翻译

1月11日下午7:28·美国加利福尼亚州门洛帕克

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2018年我们重点关注的领域之一就是确保我们大家花在Facebook上的时间都花值了。

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我们建立了Facebook来帮助人们保持联系，并使我们与对我们重要的人们更加接近。这就是为什么我们一直把朋友和家人放在核心。研究表明，加强我们的人际关系可以改善我们的幸福感和幸福感。

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但是最近我们从我们的社区获得了反馈，即公共内容 – 来自企业，品牌和媒体的帖子 – 正在排挤引导我们彼此联系的个人时刻。

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在过去的几年里，Facebook和其他公共内容在Facebook上爆炸。由于公共内容比朋友和家人的帖子多，因此新闻Feed中的内容已经从Facebook最重要的事情转移开来 – 由此帮助我们增强彼此联系。

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我们有责任确保我们的服务不仅有趣，而且有益于人们的幸福。所以我们通过学术研究并与大学的顶尖专家一起的研究仔细研究了这一趋势。

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研究表明，当我们使用社交媒体与我们关心的人联系时，这对我们的幸福感可能是有益的。我们可以感觉到更多的联系和更少的孤独，并且与长期的快乐和健康相关。另一方面，被动地阅读文章或观看视频 – 即使它们具有娱乐性或信息性 – 也可能不那么好。

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基于此，我们正在对我们如何构建Facebook做出重大改变。我正在改变让我们的产品团队专注于帮助您找到相关内容以帮助您进行更有意义的社交互动的目标。

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去年我们开始在这个方向上做出改变，但这个新焦点需要几个月才能完成我们所有的产品。您将看到的第一批更改将显示在“新闻”中，您可以从中看到更多来自朋友，家人和组的信息。

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随着我们推出该产品，您会看到更少的公共内容，例如来自企业，品牌和媒体的帖子。而你看到的更多的公共内容将保持相同的标准 – 它应该鼓励人们之间有意义的互动。

例如，电视节目和运动队周围有许多紧密团结的社区。我们已经看到人们比现有视频更多地与现场视频互动。有些新闻有助于就重要问题开始对话。但是现在太频繁了，看视频、阅读新闻或者更新页面只是一种被动的体验。

现在，我想说清楚一点：通过进行这些更改，我预计人们在Facebook上花费的时间和一些参与度会下降。但我也希望你花在Facebook上的时间会更有价值。如果我们做对了，我相信这对我们的社区和我们的业务影响也是长远的。

在理想的情况下，Facebook是关于个人关系。通过专注于人让人们更加接近 – 无论是与家人还是朋友在一起，还是在世界各地的重要时刻 – 我们都可以帮助确保在Facebook花费时间物有所值。

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