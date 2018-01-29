两名加拿大人因参与在柬埔寨组织游客聚会并跳“色情舞蹈”遭逮捕

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两名加拿大人与另外8名外国游客在柬埔寨被指控参与淫秽舞会，遭到逮捕。

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柬埔寨警方周日在网站上公布了逮捕声明和现场照片。从照片上看，几十名穿着衣服的年青外国人在舞池里横躺竖卧，滚来滚去。

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警方的声明说，他们周四在著名的吴哥窟景区附近搜查了一栋出租的别墅，发现住在那里的外国游客正在举行聚会，跳“色情舞蹈”。警方开始时拘留了所有参加聚会者，约90人，但随后释放了80人，只对10名涉嫌组织者提出了指控。

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在这10人中，除两名加拿大人外，还有五名英国人，一名挪威人，一名新西兰人和一名荷兰人。两名面临指控的加拿大国民人是20岁的Edensaran Kazoleas和25岁的Jessica Drolet。

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暹粒省法院检察官说，如果他们被定罪，可能面临长达一年的监禁。“任何制作和传播色情作品的行为都违背柬埔寨的传统”。

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他指的是，参加聚会的人还将现场照片发到了社交媒体上。

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加拿大外交部表示已经知道有公民在柬埔寨被逮捕， “加拿大领事官员正在与当地政府联系，了解更多的信息。为了保护相关人员的隐私，目前还不方便公布更多细节”。

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英国外交部也证实，目前正在与被关押在柬埔寨的英国公民接触，通知其家属，并提供必要的帮助。

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