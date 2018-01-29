加拿大太空署科学家用新的电脑软件修复太空臂

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加拿大太空署表示，它使用了一个“创意软件解决方案”为空间站的太空臂更换了出现故障的部件，从而可以暂时不用宇航员到走到舱外依靠太空行走工作了。

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加拿大太空署说，科学家们在上个星期二发现，控制太空臂2号工作的电路系统中有一个出现异常，从而会影响到太空手全面完成各项任务。

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开始时，太空署考虑再次派遣宇航员做第二次太空行走，将那只旧的太空臂1号重新装上，尽管那只太空臂已经比较旧，有磨损和刮痕，但仍可以正常工作。

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但随后，太空署的机器人专家团队经过分析研究后确认，可以使用新开发的软件来修正太空臂控制系统出现的异常。

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加拿大太空署说，如果这次的修复能够成功，可能意味着今后不再需要宇航员到舱外太空行走。

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太空臂也称“加拿大臂”，是航天飞机上的遥控机械手系统。长15.2米，可在太空中部署和回收超过300公斤的组装模块和其它运上太空站的物资。

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加拿大从1969年开始参加美国的航天飞机计划。在1975年接受研制太空臂的项目，并在1981年将第一台太空臂装置交给美国航空航天局，装到哥伦比亚号航天飞机上。此后装在5架航天飞机上的加拿大臂，总共 执行了超过90次任务。而安装在国际空间站的加拿大2号太空臂还要从航天飞机的太空臂手中接过运来的组装部件。两只机械臂在一起工作的状态，被媒体称为“加拿大式握手”。

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