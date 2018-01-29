海瑟·库伦贝（Heather Coulombe）/Wendy Martin/CBC

加拿大布雷顿角缺人力，一雇主靠送地来招聘员工

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期一 29 一月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大大西洋沿岸新斯科舍省的布雷顿角（ Cape Breton）风景如画，然而，这个美得令人窒息的岛屿却面临着人力严重缺乏的迫切问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据加拿大统计局的人口统计，2016年全岛上有人口13万人多一点，最近几年人口一直在连续下降，每年都要减少大约 800人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在这种情况下，布雷顿角的雇主们都面临着人手短缺，尤其是低薪工作更难找到员工，所以，有的雇主不得不拿出新招数：你要是能来长期工作，我们就送给你一块土地。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“农民女儿集市”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司的 Angela Antle  报道说，为招到员工而送地的雇主是布雷顿角的海瑟·库伦贝（Heather Coulombe）和她的妹妹。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2016年，库伦贝姐妹一起接管了父母在 25 年前开的一家食品店  –  “农民女儿集市 ” Farmer’s Daughter Country Market 。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这家食品店专门出售自制的点心、饼干、面包、咖啡、果酱、奶酪等等，新鲜自制的食品带来了红火的生意，员工人数大约有100人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是，库伦贝两姐妹很快发现，缺人手是个严重问题，甚至可能导致食品店不能全年运营。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

无人应聘

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

海瑟说，这个食品店的员工几乎全部是在校大学生，夏季一过，他们就得重返学校，员工一下子少了很多。于是我们开始在加拿大服务局 Service Canada 投放广告，但没有当地人应聘，接到的申请全部来自海外。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，我们也考虑了让移民来工作的可能性，但这个过程太长了，于是我们把广告放在了 Kijiji 上，在全国范围内招人，还是没有收到任何人的应聘申请。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Wendy Martin/CBC

以免费提供土地来吸引人力

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

海瑟说，我们想啊想，用什么办法才能吸引人们来工作呢？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，有一天，她的妹妹在登山远足时，突然萌发了这个念头，为求职者免费提供土地，用送一块地来吸引和留住员工。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

海瑟承认，这是一个很出格的举动，简直可以说是绝望的行为，并不属于聪明的营销策略，但她们实在是没有其他的途径。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

于是，姐妹俩于 2016 年 8 月在 “农民女儿集市” 的 Facebook 页面上发布了这一招聘广告。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

“干5年，土地就是你的”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

海瑟·库伦贝告诉加拿大广播公司，她们在广告中写道，我们不能给你很多的钱，但我们的企业拥有大量的土地，如果你希望享受接近自然和社区的，我们愿意为你提供两英亩的林地，你可以在土地上建设自己的小家。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

广告中继续写道， “如果5年后你还在为我们工作，而且我们彼此的合作仍然愉快，那么这片土地就属于你了，产权证上将改成你的名字”。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

海瑟说，一周之内，她们就收到了 4000 份工作申请。目前，她们已经接到来自世界各地的 30 多万个申请。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

库伦贝姐妹的这个免费赠送土地的招聘广告在社交网络上引起了轰动，她们招到了员工，但布雷顿角的劳动力短缺问题也引起了加拿大三级政府的注意。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（RCI with Angela Antle/ CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 经济

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Les détaillants canadiens redoutent certains changements à l’ALENA

RCI | English

NAFTA Montreal negotiations wrap on a sour note

iStockphotoRCI | Español

La astrobiología para detectar la vida extraterrestre

العربية | RCI

الحِداد على عزيز فُقد: عن مراحله وأهمية إحاطة المحزون

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志