加拿大布雷顿角缺人力，一雇主靠送地来招聘员工

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大大西洋沿岸新斯科舍省的布雷顿角（ Cape Breton）风景如画，然而，这个美得令人窒息的岛屿却面临着人力严重缺乏的迫切问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据加拿大统计局的人口统计，2016年全岛上有人口13万人多一点，最近几年人口一直在连续下降，每年都要减少大约 800人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在这种情况下，布雷顿角的雇主们都面临着人手短缺，尤其是低薪工作更难找到员工，所以，有的雇主不得不拿出新招数：你要是能来长期工作，我们就送给你一块土地。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“农民女儿集市”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司的 Angela Antle 报道说，为招到员工而送地的雇主是布雷顿角的海瑟·库伦贝（Heather Coulombe）和她的妹妹。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2016年，库伦贝姐妹一起接管了父母在 25 年前开的一家食品店 – “农民女儿集市 ” Farmer’s Daughter Country Market 。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这家食品店专门出售自制的点心、饼干、面包、咖啡、果酱、奶酪等等，新鲜自制的食品带来了红火的生意，员工人数大约有100人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是，库伦贝两姐妹很快发现，缺人手是个严重问题，甚至可能导致食品店不能全年运营。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

无人应聘

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

海瑟说，这个食品店的员工几乎全部是在校大学生，夏季一过，他们就得重返学校，员工一下子少了很多。于是我们开始在加拿大服务局 Service Canada 投放广告，但没有当地人应聘，接到的申请全部来自海外。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，我们也考虑了让移民来工作的可能性，但这个过程太长了，于是我们把广告放在了 Kijiji 上，在全国范围内招人，还是没有收到任何人的应聘申请。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

以免费提供土地来吸引人力

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

海瑟说，我们想啊想，用什么办法才能吸引人们来工作呢？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，有一天，她的妹妹在登山远足时，突然萌发了这个念头，为求职者免费提供土地，用送一块地来吸引和留住员工。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

海瑟承认，这是一个很出格的举动，简直可以说是绝望的行为，并不属于聪明的营销策略，但她们实在是没有其他的途径。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

于是，姐妹俩于 2016 年 8 月在 “农民女儿集市” 的 Facebook 页面上发布了这一招聘广告。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“干5年，土地就是你的”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

海瑟·库伦贝告诉加拿大广播公司，她们在广告中写道，我们不能给你很多的钱，但我们的企业拥有大量的土地，如果你希望享受接近自然和社区的，我们愿意为你提供两英亩的林地，你可以在土地上建设自己的小家。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

广告中继续写道， “如果5年后你还在为我们工作，而且我们彼此的合作仍然愉快，那么这片土地就属于你了，产权证上将改成你的名字”。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

海瑟说，一周之内，她们就收到了 4000 份工作申请。目前，她们已经接到来自世界各地的 30 多万个申请。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

库伦贝姐妹的这个免费赠送土地的招聘广告在社交网络上引起了轰动，她们招到了员工，但布雷顿角的劳动力短缺问题也引起了加拿大三级政府的注意。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（RCI with Angela Antle/ CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada