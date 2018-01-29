多伦多、温哥华的奢侈品牌店大增

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过去几年中，在加拿大多伦多和温哥华等城市的市中心新开了不少奢侈品牌的旗舰店，其中包括著名的法国时尚品牌是香奈儿（Chanel）、爱马仕（Hermès）和瑞士制表商理查德·米勒（Richard Mille）。

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根据行业刊物 Retail Insider 的统计数据，2017年在加拿大开店的大约 50家国际零售商中，近40% 属于奢侈品牌。

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Retail Insiderg 跟踪了过去 5 年加拿大新零售店开张的情况。

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这一刊物的总裁克雷格·帕特森（Craig Patterson）表示，在多伦多的两个高端购物区 – Bloor Street 和Yorkville，奢侈品牌店出现爆炸式增长。

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伦敦房地产公司 Savills的一份报告显示，去年多伦多在全球奢侈品门店开店数量排名第 10。

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分析师家们认为，个人财富的增加、旅游业的发展、加元低的优势，以及加拿大商业物业的租金低于美国和欧洲的同类别大城市，都使得加拿大成为奢侈品零售商的首选目的地之一。

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（RCI with CBC）

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