加拿大108岁老人的长寿秘诀：你得有个好老婆！

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加拿大最长寿的男性，萨斯喀彻温省的沃考克老人（Esmond Allcock）上周五（1月26日）庆祝了他的108岁生日。当被问到他的长寿秘诀时，他说，最重要是要有一个好妻子。“我年轻时有几年不学好，但是后来我有了一个非常好的妻子。”

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CBC记者Alex Johnson报道说，沃考克在萨省Kerrobert住了整整一个世纪。当地人口刚过一千，离首府萨斯卡通两百公里。他一辈子经营农场，1965年退休。他和妻子海伦在一起共同生活了72年，直到她七年前过世。

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沃考克是个棒球迷，自称是多伦多Blue Jays棒球队的铁粉。生日这天，他所在的老人院为他开了一个庆祝会。市长也来参加，并宣布把1月26日定为“沃考克日”。厨房为老人准备了他最喜欢吃的食物：牛排，胡萝卜和水果。

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沃考克的儿子戴尔（Dale Allcock）没能来参加生日会。毕竟他自己也是78岁的人了，而且住在BC省。不过父子俩每天都在Facebook上聊天。老人会用iPad。戴尔说，老人院把父亲照顾得很好。“把他当个宝。”

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加拿大最长寿的女性是今年4月份将满113岁的艾伦.吉布（Ellen Gibb）。她出生在温尼伯市，结婚后搬到安大略省。据她的一个孙子说，老太太喜欢吃的都是些被认为对健康有害的东西，例如奶油和黄油。她年轻时不碰烟酒，老来反倒爱上了啤酒，每天下午必喝一杯。

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她的丈夫已在1968年去世，享年62岁。此后她一直孀居，直到100岁时才搬去和一个女儿同住。

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（RCI with CBC，Alex Johnson，Marina von Stackelberg）

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