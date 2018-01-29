北美自由贸易蒙特利尔最新一轮谈判获得些微进展

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星期一，加拿大、美国和墨西哥三国的谈判代表在蒙特利尔结束了北美自由贸易协定第六轮谈判。三方都认为谈判取得了一些进展，已经结束了有关打击腐败方面的内容，在其它重要问题上也有推进。但他们也都承认离最后达成协议还有很多严峻的挑战。

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延续北美自由贸易协定的谈判是去年8月开始的，原想争取在2017年年底完成，但在多个棘手的问题上停滞不前。

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例如在蒙特利尔这一轮谈判，涉及到北美最重要的汽车产业解决纠纷的机制和规则。美国方面希望取消解决纠纷的贸易仲裁机构，增加汽车中美国零部件的比例。美国此前还提出，贸易协定有效期5年，之后要三国都同意延长才能继续有效，否则就自动作废。此外，还要求加拿大开放乳制品市场，允许美国的进口量增加10倍等等。

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加拿大国际事务部长克里斯蒂亚·弗里兰德（Chrystia Freeland）的立场一直是“做最好的努力，也为最糟糕的结果做准备”。她说：“我们在谈判桌前的态度是，要往最好的方面努力，争取能有理想的结果。但我们也是现实的，需要准备好接受糟糕的结果”。

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美国贸易谈判代表罗伯特•莱特西泽（Robert Lighthizer）在星期日结束蒙特利尔谈判后的总结发言中说，谈判略有一些进展，三边谈判比双边谈判更“复杂和有争议”。

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这一表态与他在上两轮谈判后也有所缓和，他曾表示对加拿大和墨西哥不愿改变的态度“感到失望”。他说，现在虽然前进的一步，但我们的进展缓慢，希望谈判进程能够加速并取得“重大突破”。

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莱特西泽在第六轮会谈结束的闭幕词中再次抨击加拿大对美国的贸易挑战，说加拿大向世界贸易组织投诉美国是对华盛顿提出的“史无前例”的、对“我们所有贸易规则的大规模进攻”。

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加拿大国际事务部长弗里兰德表示，加拿大希望通过谈判达成解决方案，但与此同时，将保护国内的软木业。她表示，加拿大在世界贸易组织投诉美国与北美自由贸易协定谈判是两回事。

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加拿大在向世界贸易组织提出的投诉中列举了近200起涉嫌美国的不公平行为的案例，等于是代表了世界其他很多国家出头， 包括中国、印度、巴西和欧盟等其他贸易伙伴。

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弗里兰德说，加拿大赞同美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）最近发表的声明，即自由贸易必须是公平的和相互的。但她在上一轮谈判结束时也公开指责美国蓄意破坏北美自由贸易协定，提出的那些非常苛刻的条件“令人不安”。

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她说：“加拿大人并不认为自由贸易是一个零头游戏，一方为了赢得另一方必须输掉。美国提出的那些强硬要求，等于是要把时钟往回拨， 背离了北美贸易协定体制所遵循的可预见性、公开性及合作精神。而且在有些问题上也违背了世界贸易组织的规则。

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她还警告说，更新“北美自由贸易协定”的目的不能以“赢者通吃”的心态实现，或者试图破坏而不是改进协议。

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弗里兰德说，尽管如此，加拿大还是会以积极的态度推进谈判。她引用与百事可乐执行长对话时所听到的建议： “她总是在面对谈判对手时保持积极的态度。 当然有时起作用， 有时也不起作用。但总体来说，积极的态度更可能收到积极的结果”。

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墨西哥经济部长伊尔德丰索·维拉瑞尔（Ildefonso Guajardo Villarreal）也表示，虽然蒙特利尔谈判取得了进展，但“重大挑战”还在前面。

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关注谈判进程的分析人士说，第六轮会议以更和解的方式结束， 也许可以被看成是一个转机，三国都期待在二月下旬墨西哥城的下一轮谈判中能取得更多进展。但最后达成协议的日期恐怕要延迟到3月份以后了。

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也有评论认为，美国在谈判上一直持强硬态度，是因为他本来就不想延续自由贸易协定了，可又不好直接提出取消。如果加拿大和墨西哥两国失去耐心，率先提出取消协议，那倒也许是美国所希望的。收听

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