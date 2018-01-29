Graham Hughes/The Canadian Press

北美自由贸易蒙特利尔最新一轮谈判获得些微进展

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期一 29 一月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期一，加拿大、美国和墨西哥三国的谈判代表在蒙特利尔结束了北美自由贸易协定第六轮谈判。三方都认为谈判取得了一些进展，已经结束了有关打击腐败方面的内容，在其它重要问题上也有推进。但他们也都承认离最后达成协议还有很多严峻的挑战。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

延续北美自由贸易协定的谈判是去年8月开始的，原想争取在2017年年底完成，但在多个棘手的问题上停滞不前。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

例如在蒙特利尔这一轮谈判，涉及到北美最重要的汽车产业解决纠纷的机制和规则。美国方面希望取消解决纠纷的贸易仲裁机构，增加汽车中美国零部件的比例。美国此前还提出，贸易协定有效期5年，之后要三国都同意延长才能继续有效，否则就自动作废。此外，还要求加拿大开放乳制品市场，允许美国的进口量增加10倍等等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际事务部长克里斯蒂亚·弗里兰德（Chrystia Freeland）的立场一直是“做最好的努力，也为最糟糕的结果做准备”。她说：“我们在谈判桌前的态度是，要往最好的方面努力，争取能有理想的结果。但我们也是现实的，需要准备好接受糟糕的结果”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国贸易谈判代表罗伯特•莱特西泽（Robert Lighthizer）在星期日结束蒙特利尔谈判后的总结发言中说，谈判略有一些进展，三边谈判比双边谈判更“复杂和有争议”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这一表态与他在上两轮谈判后也有所缓和，他曾表示对加拿大和墨西哥不愿改变的态度“感到失望”。他说，现在虽然前进的一步，但我们的进展缓慢，希望谈判进程能够加速并取得“重大突破”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

莱特西泽在第六轮会谈结束的闭幕词中再次抨击加拿大对美国的贸易挑战，说加拿大向世界贸易组织投诉美国是对华盛顿提出的“史无前例”的、对“我们所有贸易规则的大规模进攻”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际事务部长弗里兰德表示，加拿大希望通过谈判达成解决方案，但与此同时，将保护国内的软木业。她表示，加拿大在世界贸易组织投诉美国与北美自由贸易协定谈判是两回事。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大在向世界贸易组织提出的投诉中列举了近200起涉嫌美国的不公平行为的案例，等于是代表了世界其他很多国家出头， 包括中国、印度、巴西和欧盟等其他贸易伙伴。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Sean Kilpatrick/Canadian Press

弗里兰德说，加拿大赞同美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）最近发表的声明，即自由贸易必须是公平的和相互的。但她在上一轮谈判结束时也公开指责美国蓄意破坏北美自由贸易协定，提出的那些非常苛刻的条件“令人不安”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说：“加拿大人并不认为自由贸易是一个零头游戏，一方为了赢得另一方必须输掉。美国提出的那些强硬要求，等于是要把时钟往回拨， 背离了北美贸易协定体制所遵循的可预见性、公开性及合作精神。而且在有些问题上也违背了世界贸易组织的规则。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她还警告说，更新“北美自由贸易协定”的目的不能以“赢者通吃”的心态实现，或者试图破坏而不是改进协议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

弗里兰德说，尽管如此，加拿大还是会以积极的态度推进谈判。她引用与百事可乐执行长对话时所听到的建议： “她总是在面对谈判对手时保持积极的态度。 当然有时起作用， 有时也不起作用。但总体来说，积极的态度更可能收到积极的结果”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

墨西哥经济部长伊尔德丰索·维拉瑞尔（Ildefonso Guajardo Villarreal）也表示，虽然蒙特利尔谈判取得了进展，但“重大挑战”还在前面。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

关注谈判进程的分析人士说，第六轮会议以更和解的方式结束， 也许可以被看成是一个转机，三国都期待在二月下旬墨西哥城的下一轮谈判中能取得更多进展。但最后达成协议的日期恐怕要延迟到3月份以后了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

也有评论认为，美国在谈判上一直持强硬态度，是因为他本来就不想延续自由贸易协定了，可又不好直接提出取消。如果加拿大和墨西哥两国失去耐心，率先提出取消协议，那倒也许是美国所希望的。收听

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 国际政治经济

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Les détaillants canadiens redoutent certains changements à l’ALENA

RCI | English

NAFTA Montreal negotiations wrap on a sour note

iStockphotoRCI | Español

La astrobiología para detectar la vida extraterrestre

العربية | RCI

الحِداد على عزيز فُقد: عن مراحله وأهمية إحاطة المحزون

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志