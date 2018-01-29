多伦多前市长福特的哥哥参加安省保守党领袖角逐

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加拿大多伦多市前市议员道格·福特（Doug Ford）表示，他将参加安大略省进步保守党（Ontario Progressive Conservative）领袖职位的角逐。

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上个星期四，保守党前领袖帕特里克·布朗 （Patrick Brown）因受到性侵指控而突然宣布辞职。

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道格·福特表示，他不想让安省的保守党落入所谓的 “圈内人士” 和 “精英” 之手，而且安省保守党需要有一个强有力的领导者。

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道格·福特是多伦多已故市长罗布·福特 （Rob Ford）的哥哥，引起重重争议的罗布·福特于2016年3月死于癌症。

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道格·福特在2010年至2014年期间担任多伦多市议员，在2014年9月曾竞选多伦多市长，但败给了现任市长庄德利 （John Tory）。

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（RCI with CBC）

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