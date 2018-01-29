经济，贸易，反性骚扰：加拿大议会复会，议员重返众议院

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加拿大众议院星期一（1月29日）复会，过完寒假的议员们重返首都渥太华。加拿大总理特鲁多一天前在和本党议员见面时已经宣布了联邦政府这个会期的工作重点：经济，贸易，变革……。但是他也明白，反性骚扰运动很可能在今后几个月抢掉其他话题的风头，尤其是如果有其他议员、官员因此落马的话。

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CBC议会事务记者Aaron Wherry说，昨天记者的提问几乎全都集中在上星期辞去体育和残疾人事务部长职务的赫尔（Kent Hehr）身上。自由党政府则希望加拿大人把注意力转到经济上，以便用经济、贸易方面的答卷来迎战明年的联邦大选。

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叶嘉丽等四名新议员被迎进众议院

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星期一下午在质询开始之前，四位在各地补选中当选的新议员分别在总理特鲁多和另一名议员的陪伴下走进众议院，被郑重介绍给议长和同僚。他们中有已故议员陈家诺的遗孀叶嘉丽。她赢得了丈夫留下的士嘉堡=爱静阁（Scarborough-Agincourt）选区席位。

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特鲁多刚为四位新议员当完“伴郎”，立刻就遭到保守党领袖希尔就他和阿迦汗四世的关系提出的质问。特鲁多一家前年圣诞去阿迦汗的私人岛屿上度假，此事已经被议会道德操守专员定性为违反加拿大利益冲突法。但是由于调查报告公布时众议院已经休会，反对党直到今天才有机会提出此事。

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C-65法案和给加拿大政坛带来震荡的“#MeToo”反性骚扰运动

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复会第一天，首先被提到辩论日程上的是C-65法案。在三名加拿大政界人士上个星期因被指控性骚扰或行为不端相继辞职后，这项旨在保护联邦雇员免受性骚扰的法案格外引人关注。

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还在“#MeToo”浪潮撼动加拿大政坛之前，特鲁多就已经宣布在内阁和本党议员团对性骚扰“零容忍”。在上星期几名女性站出来揭露赫尔等人之后，他又表示，倾听她们、信任她们“是我们的责任。”

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但是政治分析人士安德鲁.科恩（Andrew Cohen）指出，泛泛提出“信任她们”没有问题，从上星期的报道来看，他也相信辞职的布朗等人没有被冤枉。但是，并不是一有人提出指控就肯定是真实的。长远来看，如何调查和处理这类指控需要有更明确的规则。

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《多伦多星报》的政治专栏作者埃贝尔（Chantal Hébert）同意科恩的看法。她说，像现在这样，只要有人站出来做匿名指控，就能毁掉另一个人的事业，这种现象令她感到深深不安。

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本会期的其他议题：TPP，大麻合法化，政治捐款规定，国家安全等等

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加拿大和其他十个泛太平洋战略经济伙伴关系成员国终于达成一致，不久就可以签署正式协议。但是加拿大的汽车零部件制造商和生产肉蛋奶的农场主对此并不满意。他们的意见将会通过保守党领袖和议员反映出来。

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加拿大政府把大麻合法化的日子定在7月份。但是有关法案现在卡在参议院。各省政府也对大麻合法化后的相关政策存在疑虑。政府如果坚持要如期推出这项法律，众议院在今后几个月必将进行更多辩论。

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议员们在今后几个月里还要讨论关于电子烟新规定的S-2法案，关于政治捐款的C-50法案和关于国家安全的C-59法案。

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（RCI with CBC, Aaron Wherry, CP）

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