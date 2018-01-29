事关公众安全：加拿大参议院委员会敦促政府就无人驾驶汽车制定法规

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加拿大参议院交通与交流委员会警告说，如果政府不马上着手就无人驾驶汽车做法律上的准备，它很可能会像优步一样，让我们对出现的问题措手不及。

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该委员会星期一（1月29日）公布的一份报告说，再过10年到15年，无人驾驶汽车就会进入我们的公路网，给加拿大人的日常生活带来巨大变化。政府不能等到那一天才开始进行管理。

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委员会最担心的是安全问题。这份报告说，无人驾驶汽车将减少交通事故，让老年人和残疾人出行更加方便。但另一方面，无人驾驶汽车实际上就是行走的电脑，它有可能被黑客控制，用于危害公众安全。过去已经有黑客做了这方面的尝试，成功截停一辆无人驾驶的吉普。

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加拿大各省有各省的交通法规。在联邦层面，无人驾驶汽车的研发和监管涉及到交通部和科技革新部，报告建议各部之间和两级政府之间进行合作，制定全国性的法规。

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（RCI with CP and CBC）

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