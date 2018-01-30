震惊：多伦多连环杀手被控五项谋杀 同性恋社区批评警方调查不力

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66岁的麦克阿瑟结过婚，有孩子以及孙子。目前，他被控五项一级谋杀，并有可能涉及多伦多同性恋社区的一系列失踪案件。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多同性恋社区多年来发生了一系列失踪以及谋杀案件。这个星期，案件破获终于出现转机。

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1月18日，警方逮捕了66岁的布鲁斯.麦克阿瑟（Bruce McArthur），指控其两项一级谋杀罪名。两名受害人是分别在去年四月和六月失踪的Andrew Kinsman和Selim Esen。

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而在星期一，警方对麦克阿瑟追加三项一级谋杀指控，这次涉及的是于2012年失踪的Majeed Kayhan 、2015年失踪的Soroush Mahmudi 以及于2016或2017年遭到杀害的 Dean Lisowick.

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这意味着，加拿大历史上年龄最大的连环杀手麦克阿瑟涉嫌杀害了至少五名男子。

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多伦多谋杀案侦探Dave Perry告诉记者，连环杀手通常会寻找弱势群体、边缘群体、或是新出现的外来者下手，因为相信没人会寻找他们的下落。

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警方：受害人还会增加

警方发言人艾德辛加（Det-Sgt Hank Idsinga）表示，警方相信，还会发现更多受害人，并不排除麦克阿瑟与该城市同性恋社区的一系列失踪事件相关。

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他在记者会上确认，警方在去年九月正式将麦克阿瑟列为嫌疑人，怀疑他与Andrew Kinsman的失踪有关。

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而他也表示，从未见过如此规模的系列谋杀案件。

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麦克阿瑟的职业是一名园丁，并且拥有一个自己的园艺公司，叫做Artistic Design。他的客户名单很长，警方目前展开搜索的就有30多个地址。

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在已经搜查过的地点，警方发现了麦克阿瑟在大花坛中掩埋的受害人身体残肢。

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同时，更多的DNA检验也在进行中。

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警方目前呼吁，凡是雇请过麦克阿瑟的人与警方联络，以进行更多搜查。

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可以想见，随着警方调查逐渐深入，事件将带来更多骇人细节，整个多伦多社区都将受到震动。

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已经有媒体开始将麦克阿瑟与轰动一时的、杀害原住民女性的养猪场场主皮克顿相提并论了。

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布鲁斯.麦克阿瑟是谁？

根据加拿大广播公司（CBC）记者纳瑟尔（Shanifa Nasser）的调查，嫌疑人麦克阿瑟出生于Kawartha湖地区。

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1986年，35岁的麦克阿瑟结了婚，与妻子育有一儿一女，居住在Oshawa。

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而到了九零年代末期，麦克阿瑟遭遇经济困境。1999年，宣布破产，并在2000年卖掉了房子 —— 售房记录显示，他那时依然已婚。

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也大约是在1999年前后，麦克阿瑟开始出现在多伦多的同性恋社区。

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同一年，他与一名叫做纳瓦拉特南（Skandaraj Navaratnam）的男子开始浪漫关系。据纳瓦拉特南的友人纳什（Nash）介绍，这段关系一直持续到2008年。

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2001年，他曾因袭击一名男子被定罪。

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但2010年，纳瓦拉特南失踪。

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纳什称，麦克阿瑟给他的印象是“快乐，有礼，直截了当”。

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同样，麦克阿瑟的邻居佛雷泽女士（Karen Fraser）也对记者表示，麦克阿瑟“友善、慷慨”。他和他的儿子一起工作，有很好的客户群。

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案情曝光之后，佛雷泽和她的丈夫吓得睡不着觉。

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她表示，麦克阿瑟的受害人中大多是来自中东和南亚的男子。因为性取向，他们在本族裔社区受到巨大的压力，而希望在加拿大过更为自由的生活。但有人剥夺了这种自由。

媒体调查还发现，麦克阿瑟在社交媒体上相当活跃。他的脸书账号上，分享在万圣节、圣诞节的照片，还有自己的孩子以及孙子，显示他和家人有密切联系，也喜欢猫和鸟。

同时，他也在多个同性恋交友网站上注册，使用的名字是“银狐，SilverFox”—— 意指白发有魅力的男子。

同性恋社区：警方对有色族裔同性恋男子失踪处理有“不同标准”

多伦多的同性恋社区这些年发生多起失踪案件，尤其是多名中东以及南亚裔男子失踪。该社区对警方处理表示不满。

多伦多南亚艾滋病预防协会的负责人哈兰（Haran Vijayanathan）表示，他们机构在本周向多伦多警方发出一封公开信，要求警方公开调查，失踪者的肤色与性取向是否影响了警方的资源调配与调查力度；并敦促警方公布调查结果。

公开信还表示，直到去年，一名非有色族裔的男子，49岁的Kinsman失踪之后，警方才终于对过去几年的多宗中东与南亚同性恋男子失踪案件严肃对待。他们对此表示伤心和无法接受。

仅在去年，多伦多同性恋村就有6人失踪，一名女性被谋杀。

该社区因此自己组建了“互助守望”行动。

多伦多大学社会学系副教授Jooyoung Lee表示，中产社区案件比边缘社区案件得到更多媒体关注并不罕见，社会学称为“失踪白人女性综合症” —— 指白人女性/女孩失踪会引发媒体，尤其电视媒体更广泛的报道。

他也表示，警方有责任自发修复与边缘社区的关系。

RCI with CBC

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