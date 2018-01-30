加拿大爱德华王子岛缺厨师，旅游业着急

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加拿大的爱德华王子岛省 P.E.I. 正在竭尽全力培训厨师，PEI 旅游业协会不断在社交媒体上推出招募视频，并提供免费培训。

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PEI 旅游业协会负责培训的主任 Kathy Livingstone 说，现在没有那么多人愿意当厨师，加拿大全国都是这样。

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加拿大广播公司报道说，去年，PEI 旅游协会推出了一个针对年轻人的厨师职业培训项目，项目包括上课10 周，然后进行 12 周的职业培训。

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报道说，去年总共有12人报名，他们在上课期间获得了政府的培训津贴，接受职业培训时也能拿到一定工资。

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然而，培训的结果并不理想，12 名学生中只有 2 人坚持到了最后。

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Kathy Livingstone 表示，今年的培训项目将只接收10名学生，她希望那些对厨艺真正感兴趣的年轻人来报名。

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厨师短缺是爱德华王子岛的一个严重问题，当地一家餐馆的经理 Carl Nicholson说，由于缺厨师，一些餐馆不得不缩短营业时间，或者限制食客的人数。

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他说，厨师的工资其实还是不错的，在爱德华王子岛，厨师的工资每小时从14 到 20加元不等，比最低时薪标准高不少。

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（RCI with Nancy Russell/CBC）

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