蒙特利尔新市长放弃市中心建加热人行道的计划

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蒙特利尔市政府放弃了把市中心商业大街圣-凯瑟琳西街（Ste-Catherine St. West）的人行道改造为加热人行道的计划。

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加拿大广播公司报道说，新上任的女市长瓦莱莉·普兰特（Valérie Plante）决定不实施由前市长丹尼斯·科戴尔（Denis Coderre）提出的这个项目，理由是费用昂贵，而且会拖延市中心已经启动的街道基础设施改造。

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蒙特利尔上个星期经历了一场严重冰雨，人行道至今还像滑冰场，因此使加热人行道的主意很得人心。

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支持者们说，把圣-凯瑟琳西街的人行道改为加热人行道，有利市中心的商家吸引购物者，而且会增加行人的安全，方便冬天怕摔倒不敢出门的老年人来市中心。

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但是，改造和维修的成本，以及蒙特利尔在市政厅旁边的一个小广场试验地面加热系统但没成功，从而使加热人行道的项目搁浅。

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加拿大广播公司报道说，市中心加热人行道项目原来的预算估测是3000万加元。

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（RCI with Radio Canada）

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